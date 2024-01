Lode spoločnosti Maersk budú nateraz využívať trasu okolo Mysu dobrej nádeje

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP, File)

KODAŇ - Dánska prepravná spoločnosť Maersk v piatok uviedla, že jej kontajnerové lode budú v dohľadnej budúcnosti využívať trasu okolo juhoafrického Mysu dobrej nádeje namiesto plavby cez Červené more. Spoločnosť to odôvodnila nestabilnou situáciou v regióne, v ktorom jemenskí povstalci útočia na obchodné lode vrátane jej plavidiel, informuje agentúra AFP.

Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že všetky lode, ktoré majú preplávať Červeným morom alebo Adenským zálivom, budú "v dohľadnej budúcnosti presmerované na juh okolo Mysu dobrej nádeje". V utorok prostredníctvom vyhlásenia spoločnosť Maersk oznámila, že jej lode sa až do odvolania nebudú plaviť cez Červené more. Reagovala tak na mulotýždňový útok na loď Maersk Hangzhou plaviacu sa pod singapurskou vlajkou v strategickom prielive Báb al-Mandáb, kde sa na ňu pokúšali zaútočiť Iránom podporovaní jemenskí húsíovia.

Plavidlo najskôr zasiahla raketa, neskôr sa ju pokúsili obsadiť ozbrojenci, ktorí k nej dorazili na štyroch člnoch. Vrtuľníky amerického námorníctva útok odrazili a tri zo štyroch člnov potopili. Jemenskí povstalci pôvodne útočili raketami a dronmi iba na lode spojené s Izraelom alebo smerujúce do Izraela. Neskôr začali útočiť na všetky lode, ktoré zo smerovania do Izraela iba podozrievajú. Podľa svojich vyjadrení podnikajú útoky zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Lodná trasa cez Červené more patrí k najdôležitejším prepravným koridorom na svete. Pre útoky húsíov ju prestalo využívať už niekoľko veľkých prepravných spoločností. Od 18. novembra došlo na juhu Červeného mora a v Adenskom zálive k útokom na 25 komerčných plavidiel.