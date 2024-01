Rakušan navrhne predĺženie kontrol na hraniciach so Slovenskom o 30 dní

Vít Rakušan (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

PRAHA - Minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) navrhne v stredu vláde predĺženie námatkových kontrol na hraniciach so Slovenskom o ďalších 30 dní. Informovaal o tom dnes ČTK. Kontroly, ktoré majú brániť nelegálnej migrácii cez české územie, začali vlani v októbri a podľa posledného rozhodnutia kabinetu trvajú zatiaľ do stredajšej polnoci.

archívne video Policajné kontroly na hraniciach Českej republiky a Slovenska (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Česko spustilo v koordinácii s Poľskom kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra, pôvodne na desať dní. Kontroly následne zaviedli ďalšie krajiny v regióne. Poľsko koncom minulého roka oznámilo, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predlžuje o mesiac do 1. februára.

České kontroly na hraniciach sa začali. (Zdroj: Facebook/Policie ČR)

V prípade opätovného predĺženia dosiahne dĺžka opatrení na českej hranici zhruba na štyri mesiace. Rakúšan pri poslednom predĺžení kontrol vlani v novembri povedal, že kabinet je pripravený kontroly zmierniť, akonáhle to bude možné.

Kontroly sa na česko-slovenskej hranici opakujú po roku. V roku 2022 ich kvôli prílevu migrantov ČR zriadila koncom septembra a trvali do začiatku februára 2023. České úrady zdôrazňujú, že situácia je tentoraz výrazne lepšia a náhodné kontroly sú predovšetkým prevenciou, aby sa po obdobných krokoch okolitých štátov migračné toky nepresunuli do Česka.