Prezident Burundi vyzval na verejné kameňovanie párov rovnakého pohlavia

"Osobne si myslím, že ak v Burundi uvidíme takýchto ľudí, mali by sme ich priviesť na štadión a ukameňovať," povedal Ndayishimiye na verejnom podujatí, ktoré vysielali burundské médiá. "A tí, ktorí by to urobili, by nespáchali hriech," dodal.Ndayishimiye, ktorý je katolík, označil manželstvá osôb rovnakého pohlavia za "ohavné". Burunďania žijúci v zahraničí, ktorí si "vybrali diabla" a praktizujú homosexualitu, by sa podľa neho už do svojej vlasti nemali vrátiť.

Kritizoval západné krajiny

Kritizoval tiež západné krajiny, ktoré pod hrozbou zastavenia pomoci naliehajú na iné štáty, aby rešpektovali práva homosexuálov.Homosexualita je v Burundi, konzervatívnej prevažne kresťanskej krajine východnej Afriky, trestná od roku 2009.V marci tohto roku tam 24 ľudí obvinili z "homosexuálnych praktík". Stalo sa tak po tom, ako Ndayishimiye vyzval občanov, aby vykorenili homosexualitu a zaobchádzali s homosexuálmi ako s "vyvrheľmi".

Homosexualita je kriminalizovaná aj vo väčšine ostatných východoafrických krajín. V Ugande v máji schválili jeden z najprísnejších zákonov proti homosexuálom.Ndayishimiye prevzal moc v júni 2020 po smrti prezidenta Pierra Nkurunzizu. V zahraničí spočiatku pozitívne prijali jeho kroky, ktorými vyviedol Burundi z izolácie a obdobia nestability. Nepodarilo sa mu však zlepšiť zlú situáciu v oblasti ľudských práv a Burundi s 12 miliónmi obyvateľov zostáva jednou z najchudobnejších krajín na svete.