Poľsko opäť predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom: TOTO je nový dátum

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

VARŠAVA - Poľsko v piatok predĺžilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 1. februára 2024. Informuje agentúra PAP, ktorá sa odvoláva na poľské ministerstvo vnútra.

Poľsko zaviedlo kontroly z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov 4. októbra, pôvodne na desať dní. Odvtedy ich však opakovane predlžovalo, naposledy začiatkom decembra s platnosťou do 2. januára. Hranicu je možné prekročiť na viacerých cestných priechodoch, troch železničných priechodoch a dvoch priechodoch pre peších. Niektoré z priechodov, ktoré boli predtým určené pre peších, budú môcť využívať aj vodiči osobných áut.

archívne video

Policajné kontroly na hraničnom priechode Podspády - Jurgow

Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská vysvetlila, že kontroly sa budú naďalej vykonávať iba pri vstupe do Poľska. Osoby alebo vozidlá vchádzajúce do Poľska kontrolujú pohraničníci na základe vyhodnotenia rizík.

Toto je účelom

"Účelom zavedenia hraničných kontrol je zabrániť nelegálnej migrácii z balkánskej trasy. Cestujúci musia pamätať na to, aby mali cestovné doklady – občiansky preukaz alebo pas," povedala Michalská. Poľská pohraničná stráž zadržala tento rok na hranici so Slovenskom 2078 nelegálnych migrantov. Vlani ich bolo iba 61 a predvlani 22. Migranti sa pokúšali dostať cez Poľsko do Nemecka.

Z mesačných štatistík zverejnených poľskou pohraničnou strážou vyplynulo, že napríklad v apríli tohto roku zachytili na hranici so Slovenskom iba ôsmich nelegálnych migrantov, ale v septembri ich bolo až 823, v októbri 583. V novembri zachytili len troch a v decembri zatiaľ žiadneho. Celkovo od 4. októbra skontrolovali viac než milión osôb.