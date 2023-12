Filozofická fakulta Univerzity Karlovej zrušila výučbu do konca zimného semestra: Skúšky budú dobrovoľné

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Filozofická fakulta Univerzity Karlovej (FF UK) zrušila výučbu do konca zimného semestra, teda do 12. januára. Skúšobné obdobie sa uskutoční podľa harmonogramu akademického roka, atestácie však budú dobrovoľné, ako aj skladanie štátnych záverečných skúšok. Vyplýva to z informácií pre študentov fakulty, ktoré UK zverejnila na svojom webe. O detailoch budú študentov vedúci kateder informovať v budúcom týždni. Budova fakulty na námestí Jána Palacha, v ktorej študent školy minulý týždeň zastrelil 14 ľudí, zostane uzavretá minimálne do konca januára.