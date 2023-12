So záplavami bojuje aj Česko: Tretí povodňový stupeň! Na ďalšiu vlnu sa chystá aj Slovensko

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hladiny riek v krajine sa zdvihli jednak v dôsledku silných predvianočných dažďových i snehových zrážok, ale aj v dôsledku výrazného oteplenia, ktoré prišlo na Štedrý večer. Vydaná je výstraha pred povodňami, ktorá pre väčšinu krajiny platí až do odvolania. Na možnú veľkú vodu sa začala pripravovať aj metropola Praha - napriek tomu, že Vltava doposiaľ zostávala mierne pod hranicou povodňovej aktivity, pripomína server.

archívne video

Hladina rieky Dunaj sa blíži k 1. stupňu povodňovej aktivity (Zdroj: TASR/ Pavol Zachar)

Déšť a tání sněhu nadále zvyšují hladiny řek a potoků v ČR. Některý ze stupňů povodňové aktivity platil ráno na více než 160 místech, nejvyšší na 15. — ČT24 (@CT24zive) December 25, 2023

Mesto ale očakáva veľkú vodu zo Sázavy a už v pondelok v ranných hodinách podniklo prípravné aktivity. Do pondelkového poludnia platila v Česku aj výstraha pred silným vetrom. Ten vyvracal stromy, čo spôsobovalo nové poruchy na elektrickom vedení. Na Sněžke dosahoval vietor rýchlosť orkánu, píše ČT24.

Povodně v Děčíně na Boží hod vánoční. Fotky z pondělního odpoledne ukazují vodní stav kolem 525 cm. Níže položená místa jsou zaplavena, ale zatím bez větších škod. Existuje možnost, že se vyskytnou potíže s vysokou hladinou spodní vody. 🌊 https://t.co/R2Eb7MFFtZ pic.twitter.com/fD5bZUDIbY — Děčínsko (@decinsko) December 25, 2023

Tretí povodňový stupeň

Tretí povodňový stupeň, teda ohrozenie, dnes dopoludnia platí na štyroch miestach v stredných Čechách. Novo ho dosiahli Sázava v Nespekách na Benešovsku a Labe v Kostelci nad Labem na Mělnicku. Na treťom, najvyššom stupni je naďalej Sázava v Kácove av Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku, vyplýva z informácií Českého hydrometeorologického ústavu (CHMÚ). O situácii dnes ráno rokovala krajská povodňová komisia.

(Zdroj: chmi.cz)

Podľa Petry Peckovej (STAN) by väčšina riek už nemala stúpať a situácia sa má zlepšovať. "Podľa posledných informácií väčšina tokov v Stredočeskom kraji kulminuje alebo bude kulminovať v najbližších hodinách. V nadchádzajúcom období by sa s ohľadom na meteorologickú predpoveď a nižšie nočné teploty mala situácia naďalej zlepšovať," uviedla hajtmanka na sieti X a v tlačovej správe kraja. V Kácove napríklad voda zaplavila niektoré cesty a dostala sa do pivníc pivovaru, v Zruči inštalovali protipovodňové zábrany. V obciach zasadajú povodňové komisie, v pohotovosti sú dobrovoľní hasiči.

Druhý stupeň, teda pohotovosť, dnes dopoludnia v stredných Čechách platí na Cidline v Sánoch na Nymbursku, na Jizere v Bakove nad Jizerou na Mladoboleslavsku a na Mrline vo Vestci na Nymbursku.

Zlepšovanie situácie

„Podľa ČHMÚ možno očakávať postupné zlepšenie situácie, a to s ohľadom na očakávané ochladenie, ku ktorému by malo v nadchádzajúcich dňoch dôjsť. Súčasne väčšina vodných tokov kulminuje, tretí stupeň aktuálne v kraji hlási v troch profiloch Sázava a tiež Labe v Neratoviciach. sa situácia v nadchádzajúcich dňoch začala zhoršovať, opäť sa povodňová komisia zíde a prijme prípadné opatrenia," dodala Pecková.

Situáciu v jednotlivých oblastiach teraz budú riešiť povodňové komisie obcí s rozšírenou pôsobnosťou. V pondelok večer boli zvolané povodňové komisie a vyhlásené stavy povodňovej aktivity v Mladej Boleslavi, Brandýse nad Labem, Neratoviciach, Benešovom, Mníchovom Hradišti a Nymburku. Krajskí cestári museli podľa hovorkyne Petry Kučerovej už skôr kvôli rozliatym hladinám riek uzavrieť niektoré cesty. Novo je neprejazdná cesta medzi Nebužeľmi a Krúžkom na Mělnicku. Dôvodom sú v tomto prípade popadané stromy, oznámila ČTK Kučerová.

Povodňová vlna aj na Slovensku

Stúpanie hladín riek v Česku však má aj ďalší následok. Očakáva sa totiž, že na Slovensko dorazí ďalšia povodňová vlna. Po tom, ako na Štedrý deň prišlo rapídne oteplenie a všetok sneh, ktorý napadol, sa roztopil, sa zdvihli hladiny vodných tokov a mnohé sa vybrežili. Podľa portálu imeteo.sk sa však očakáva, že opäť dôjde k vzostupu hladiny rieky Morava. V súčasnosti jej hladina mieri k 3. povodňovému stupňu, dosiahla už takmer 5 metrov. Od 520 centimetrov by bola situácia klasifikovaná ako tretí povodňový stupeň. Podľa očakávaného vývoja sa však nepredpokladá, že by vodný tok dosiahol aj najvyšší povodňový stupeň. Asi 20 centimetrov delia od tretieho povodňového stupňa aj Kopčany. Odborníci ale napriek stúpajúcej Morave nateraz neočakávajú výraznejšie problémy, a to vďaka tomu, že v Česku prestalo pršať.

(Zdroj: SHMÚ)

(Zdroj: SHMÚ)