Koniec pátrania po Navaľnom: Najväčší kritik Putina sa nachádza za polárnym kruhom! Stretol sa s ním aj právnik

Hovorkyňa ruského opozičného politika Alexeja Navľného, Kira Jarmyšová, potvrdila neurčitú správu ruskej väzenskej služby (FSIN) z 15. decembra, podľa ktorej bol Navaľnyj prevezený z väznice IK-6 s prísnym režimom vo Vladimírskej oblasti asi 200 kilometrov východne od Moskvy do "inej časti Ruska". Mesto Charp, v ktorého trestaneckej kolónii IK-3 sa Navalnyj podľa Jarmyšovej teraz nachádza, je vzdialené asi 1900 kilometrov od Moskvy. Leží za polárnym kruhom.

Prezidentské voľby

Za dôvod Navalného zmiznutia považovali jeho spolupracovníci blížiace sa prezidentské voľby v Rusku, v ktorých sa súčasná hlava štátu Vladimír Putin bude uchádzať o znovuzvolenie. "Kremeľ nechcel, aby Alexej v tejto dobe vydával nejaké vyhlásenia. Preto som si istá, že Putin dal príkaz, aby bol Alexej niekam prevezený," povedala minulý týždeň Jarmyšová. Prezidentské voľby sa budú v Rusku konať 15. až 17. marca budúceho roka. Kvôli silnej represii politických oponentov a masívnemu dohľadu nad politickým systémom v Rusku má Putin znovuzvolenie takmer isté.

"Veľké vďaka všetkým našim podporovateľom, aktivistom, novinárom a médiám, ktorým nie je ľahostajný Alexejov osud a ktorí o situácii stále píšu," odkázal riaditeľ Fondu boja proti korupcii a opozičníkov spolupracovník Ivan Ždanov. Podmienky v tábore, kam bol Navalnyj prevezený, sú podľa Ždanova "brutálne". "Podmienky sú tam drsné, s osobitným režimom vo večne zamrznutej oblasti" a veľmi obmedzeným kontaktom s vonkajším svetom. Ide o jednu z najsevernejších a najvzdialenejších väzenských kolónií," poznamenal Ždanov.

Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo nájsť Alexeja. Samozrejme, premiestnenie Navaľného do kolónie nad polárnym kruhom ešte viac zhorší podmienky, v ktorých sa nachádza. Taktiež vynaložíme viac úsilia a zdrojov na to, aby sme zostali v kontakte. Prekonáme ale všetky ťažkosti! Hlavná vec je, že Alexej je v poriadku.

Obvinenia naďalej odmieta

Do väznice IK-6 vo Vladimírskej oblasti presunuli štyridsaťsedemročného Navaľného v júni minulého roku. Opozičník sa opakovane sťažoval na časté pobyty na samotke za banálne priestupky. Známy kritik Kremľa, ktorý bol v roku 2020 otrávený nervovo paralytickým jedom zo skupiny látok novičok, je za mrežami už tretí rok. Ruské súdy mu uložili niekoľko trestov, okrem iného za extrémizmus. Navalnyj všetky obvinenia odmieta. Odporcovia Kremľa sa domnievajú, že uvrhnutím opozičníka do väzenia sa režim v Moskve snaží zbaviť nepohodlného kritika.