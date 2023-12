MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda hlási, že zostrelila všetkých deväť ruských dronov

Ukrajinskí vojaci počas výcviku (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 667

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 667 (Zdroj: Facebook/General Staff of Ukrainian Armed Forces)

10:25 Súčasná podoba vojny na Ukrajine naznačuje podľa Zdeňka Petráša z brnenskej Univerzity obrany stagnáciu a stratu operačného tempa na oboch stranách. Aby Kyjev mohol uskutočniť úspešnú protiofenzívu, musela by sa západná pomoc zdvojnásobiť alebo aj strojnásobiť, uviedol Petráš v rozhovore s ČTK.

9:00 Ukrajinská armáda uviedla, že sa jej podarilo na juhu krajiny zostreliť tri ruské stíhacie bombardéry typu Su-34. Informuje o tom v sobotu agentúra AFP. Veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk spresnil, že k zostreleniu ruských strojov došlo v piatok okolo poludnia. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa tak stalo nad územím Chersonskej oblasti, ktorú čiastočne okupujú ruské sily.

7:52 Ukrajinská protivzdušná obrana v piatok večer zostrelila všetkých deväť dronov, ktorými zaútočili Rusi. V ranného zvodcu to dnes uviedlo ukrajinské letectvo. Bezpilotné lietadlá boli podľa hlásenia zneškodnené nad Odeskou oblasťou na juhu Ukrajiny a nad Chmelnyckou oblasťou na západe, píše ruskojazyčný web spravodajskej spoločnosti BBC

6:21 Ukrajinská polícia zadržala vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva obrany, ktorý je podozrivý zo sprenevery peňazí v hodnote 36 miliónov eur vyčlenených na nákup delostreleckých granátov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

6:05 Sedemdesiatdvaročného muža v dedine v okrese Kramatorsk zabila letecká bomba, zatiaľ čo pri ruských delostreleckých útokoch boli zranení dvaja muži vo veku 48 a 86 rokov v okrese Pokrovsk.

Nemecký biskup Bätzing kritizoval pápeža za postoj k Ukrajine a Pásmu Gazy

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie Georg Bätzing kritizoval postoj pápeža Františka k vojne na Ukrajine a k vojne v Pásme Gazy ako "nie dostatočne jasný". TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry DPA. "Áno, aj ja som niekedy zmätený týmto umením ekvidistancie," povedal Bätzing pre denník Süddeutsche Zeitung. Použil termín pre "postoj v strede, názorový stred".

Hoci Bätzing dodal, že si uvedomuje, že Vatikán sa snaží udržať všetky kanály dialógu otvorené, podľa katolíckeho biskupa sú situácie, v ktorých takáto zdržanlivosť nie je vhodná. "Keď myslím na Ukrajinu a na 7. október, myslím si, že kritika Svätého otca je oprávnená: nehovorí dosť jasne, kto je útočník a v čom spočívajú príčiny tohto strašného utrpenia," dodal. Spomenul pritom 7. október, deň masívnych útokov palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších extrémistických skupín na južný Izrael. Išlo o najhorší masaker v dejinách Izraela. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 240 vzali ako rukojemníkov, niektorých medzitým počas krátkeho prímeria prepustili.

Izrael po masakri spustil intenzívne nálety na palestínske Pásmo Gazy, kde Hamas vládne. Potom koncom októbra nasledovala aj pozemná vojenská operácia Izraela, pri ktorej bolo zatiaľ zabitých vyše 20.000 Palestínčanov, ako uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy riadené Hamasom. Bätzing potvrdil aj svoj postoj ku krajne pravicovej populistickej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). "Byť katolík a zároveň podporovateľ AfD podľa mňa nejde dohromady," vyhlásil.

Posilňovanie krajne pravicovej AfD v Nemecku, ktorá bola tradične na okraji nemeckej politiky, vyvoláva v mnohých ľuďoch poplach, lebo ju vnímajú ako extrémistickú, protidemokratickú a xenofóbnu.

Poľsko a Ukrajina posilnia spoluprácu, najmä v oblasti obrany

Ukrajina a susedné Poľsko sa chystajú posilniť vzájomnú spoluprácu, najmä v oblasti obrany. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí s novým poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorskim v Kyjeve. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Volodymyr Zelenskyj a poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorski (Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Zelenskyj uviedol, že so Sikorskim rokovali o významných príležitostiach na ďalšiu spoluprácu, ktorá obe krajiny posilní. "To zahŕňa osobitne spoločnú vojenskú výrobu," povedal s tým, že je ešte potrebné vyriešiť mnoho záležitostí. "Som však presvedčený, že to dokážeme," doplnil. Ukrajinský prezident už predtým Poľsko a Ukrajinu označil za významných susedov so spoločnou históriou.

Pre Sikorského to bola prvá zahraničná cesta vo funkcii ministra zahraničných vecí. Nová proeurópska vláda poľského premiéra Donalda Tuska sa ujala moci pred týždňom. Poľsko bolo už pred touto zmenou považované za jedného z najpevnejších podporovateľov Ukrajiny, píše DPA. Kyjevu dodáva tanky a bojové lietadlá, ktoré Ukrajinci potrebujú v voji proti ruskej invázii.