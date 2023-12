Čína a Vietnam spolu podpísali desiatky dohôd o spolupráci: Je to strategické, tvrdia obe strany

Čínsky prezident Si Ťin-pching (druhý zľava), jeho manželka Peng Liyuan (vľavo), generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu Nguyen Phu Trong (druhý sprava) a jeho manželka Ngo Thi Man (Zdroj: SITA/Nhac Nguyen/Pool via AP)

Si Ťin-pching, pre ktorého išlo o prvú cestu do ázijskej krajiny v tomto roku, uviedol, že krajiny založili "strategické čínsko-vietnamské spoločenstvo 'spoločnej budúcnosti' na podporu modernizácie čínsko-vietnamských vzťahov". Vietnamský premiér Pham Minh Chinh označil toto rozhodnutie za "strategickú" voľbu.

Keďže Čína a Spojené štáty súperia o vplyv v strategicky významnom Vietname, znamenajú dohody s Čínou úspech pre vietnamskú diplomaciu, myslí si Reuters. Podľa analytikov a diplomatov sa však zlepšenie vzťahov môže odohrávať skôr na symbolickej než skutočnej rovine.

Si na zlepšenie vzťahov tlačil najmä po tom, ako Vietnam v septembri povýšil Spojené štáty do skupiny pre neho diplomaticky najvýznamnejších štátov, teda na rovnakú úroveň, ako má vzťahy s Čínou.

Dohody o spolupráci sa týkajú možných investícií do železničného spojenia a bezpečnosti, ako aj troch dohôd o telekomunikáciách a "digitálnej dátovej spolupráce". Podrobnosti dohôd neboli zverejnené, ale podľa odborníkov a diplomatov by dohody týkajúce sa digitálnej ekonomiky mohli pripraviť pôdu pre čínsku účasť na budovaní siete 5G vo Vietname a tiež investície do podmorskej infraštruktúry.

Na zozname dohôd naopak chýba tá o vzácnych zeminách, hoci v tejto oblasti Peking vyzýval Hanoj na širšiu spoluprácu. Vietnam má po Číne na svete druhé najväčšie nálezisko vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové napríklad pri výrobe elektrických vozidiel.