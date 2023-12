Dovoz ukrajinských komodít je najväčšou témou na zasadnutí agroministrov, potvrdil Takáč

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRUSEL - Slovensko na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo prednesie najmä tému dovozu ukrajinských agrokomodít do Európy. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) pred zasadnutím ministrov.

archívne video

Richard Takáč na Rade ministrov EÚ o problematike dovozu ukrajinských agrokomodít (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Takáč pripomenul, že je viacero prerokúvaných tém, napríklad aj otázka geneticky modifikovaných plodín, ktoré treba riešiť z pohľadu označovania a ochrany spotrebiteľov. Najsilnejšie však bude rezonovať otázka dovozu ukrajinských agrokomodít a možný vstup Ukrajiny do EÚ. Podľa jeho slov treba poukázať aj na to, že po dvadsiatich rokoch v EÚ je Slovensko na úrovni 82 % priamych platieb pre poľnohospodárov v porovnaní so západnými krajinami a je potrebné túto nerovnosť riešiť a "zrovnoprávniť".

Podpora mnohých krajín pre Slovensko

"Najsilnejšia téma je dovoz ukrajinských komodít do Európy. Slovenská vláda schválila tento zákaz, lebo to našim poľnohospodárom spôsobuje veľký problém. Preto vyzveme Európsku komisiu, aby tieto veci riešila spoločne a nenechávala to na jednotlivých členoch EÚ," opísal situáciu Takáč. Podporu pre Slovensko v tomto vidí napríklad zo strany krajín priamo susediacich s Ukrajinou - Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. "Poprosil som na dnes ministrov týchto členských štátov o stretnutie, budeme sa rozprávať o spoločných krokoch," oznámil Takáč.

Ide o problém, hovorí Takáč

Pripomenul, že napríklad Rumunsko, ktoré pôvodne zaviedlo licencie pre dovoz ukrajinských výrobkov, na čo tlačila Európska komisia, od 1. januára tieto licencie ruší, lebo to nefunguje. "Máme podozrenie, že Európska komisia chce začať právne konanie voči Slovenskej republike. Chcem upozorniť, že my nechceme zakazovať, ale chceme, aby eurokomisia prišla s nejakým spoločným riešením," vysvetlil. Dodal, že poľnohospodárske komory z viacerých členských krajín hovoria, že ide o problém, hoci vlády týchto krajín to tak nevnímajú. Podľa jeho slov nejde o snahy zamedziť tranzit ukrajinských komodít do tretích krajín, ale o snahu zabrániť, aby 80 percent týchto komodít zostávalo v krajinách EÚ. "Chceme pomáhať Ukrajine, ale nemôžeme sami seba likvidovať. O tomto treba hovoriť," odkázal Takáč.