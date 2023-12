Prestanú sa vyrábať zbrane? USA hlásia nedostatok strelného prachu, vo svete je príliš veľa vojen

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - USA hlásia nedostatok strelného prachu. To vedie k celosvetovému nárastu cien. Vojny na Ukrajine a v Gaze odčerpávajú obrovské množstvo strelného prachu, ktorý zostáva hlavnou súčasťou zbraní pre armády na celom svete.

Popredný americký výrobca strelných zbraní a streliva Vista Outdoor varoval zákazníkov, že ceny streliva výrazne vzrastú v dôsledku „očakávaného globálneho nedostatku strelného prachu“.

Ceny zrejme poháňajú globálne konflikty, najmä na Ukrajine a v pásme Gazy. Strelný prach, vynájdený v Číne v 9. storočí, je aj dnes najdôležitejším vojenským zdrojom. Tak ako sa stali zbrane a rakety modernými, strelný prach – zmes ledku (dusičnanu draselného), síry a dreveného uhlia – zostáva pohonom pre strelné zbrane a rakety na tuhé palivo.

"Vzhľadom na svetové udalosti nás naši dodávatelia informovali o bezprecedentnom dopyte po strelnom prachu a očakávanom globálnom nedostatku strelného prachu," uviedla spoločnosť Vista Outdoor v nedávnom liste. Preto sa aj „naše ceny výrazne zvýšia“.

NATO zvyšuje produkciu

Vojna na Ukrajine a konflikt medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy viedli k výraznému dopytu po munícii, vysvetľuje americký časopis Newsweek, ktorý list získal. Ostatní veľkí výrobcovia zbraní v USA tiež nasledujú zvyšujú ceny.

Pre svetový zbrojársky priemysel, ktorého výrobné linky sú už teraz také horúce, znamená nedostatok strelného prachu ďalšie neočakávané výdavky. Spojenci v NATO nastavili vhodný kurz už v septembri. Na konferencii v Paríži boli dohodnuté zmluvy a objednávky v hodnote 2,4 miliardy eur na „státisíce dôležitých častí munície“. Začiatok prvých dodávok je naplánovaný na koniec roka.

Americký výrobca zbraní Vista Outdoor prisľúbil darovať Ukrajine jeden milión nábojov.