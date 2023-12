Stovky Gruzíncov sa zhromaždili na podporu Európskej únie pred rozhodnutím o kandidatúre

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

"Jednotnosť Gruzíncov má pri našej ceste do EÚ rozhodujúci význam. Musíme ju opäť preukázať a zabezpečiť, že náš hlas bude vypočutý," uviedli vo svojom vyhlásení mimovládne gruzínske organizácie, ktoré zhromaždenie zorganizovali.

Účastníci demonštrácie pochodovali po tbiliskej Rustaveliho triede, pričom mávali gruzínskymi a európskymi vlajkami. Na podujatí sa na Európskom námestí zúčastnila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová. Demonštranti na tomto námestí rozvinuli 33 metrov dlhú a 22 metrov širokú vlajku EÚ, pričom organizátori ju označili za "najväčšiu na svete".

Sú si istí

"Som si istá, že nám udelia kandidatúru do EÚ, pretože my Gruzínci patríme do Európy," povedala pre AFP jedna z účastníčok zhromaždenia, zatiaľ čo ďalší z nich uviedol: "Ide o návrat Gruzínska domov. Ahoj, Európa - zbohom, Rusko."

Lídri EÚ budú rokovať o udelení štatútu kandidátskej krajiny Gruzínsku aj o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom 14. a 15. decembra. Gruzínsko požiadalo o členstvo v EÚ spolu s Ukrajinou a Moldavskom po tom, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. EÚ udelila kandidátsky štatút Ukrajine a Moldavsku vlani v júni, ale Gruzínsko vtedy vyzvala na justičné a volebné reformy, zlepšenie slobody médií a obmedzenie moci oligarchov.

Európska komisia (EK) odporučila lídrom EÚ udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny v novembri. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vtedy uviedla, že odporúčanie Bruselu prichádza aj s upozornením, aby gruzínska vláda podnikla reformné kroky, "ktoré odzrkadľujú nefalšovanú túžbu prevažnej väčšiny gruzínskych občanov začleniť sa do EÚ". Členstvo v EÚ a NATO je zakotvené v ústave Gruzínska a podporuje ho podľa prieskumov verejnej mienky vyše 80 percent obyvateľstva.