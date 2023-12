Kruté obvinenia Moskvy z Kyjeva: Rusi zabíjajú vlastných vojakov dronmi, TOTO je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Je to ďalší dôkaz krutosti ruskej strany alebo zveličovanie ukrajinskej strany? Hovorca ozbrojených síl Tavrija Oleksandr Stupun aj hovorca spravodajskej služby Andrij Jusov podľa Kyiv Post tvrdia, že ruské ozbrojené sily zabíjajú vlastných vojakov dronmi, aby ich nezajali. "Faktom je, že Rusi nedovoľujú svojim vojakom, aby sa vzdali," povedal Stupun. Jusov povedal ukrajinským médiám, že takéto incidenty boli „opakovane zaznamenané, vrátane ukrajinského leteckého prieskumu“.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 651 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tieto správy nemožno nezávisle overiť a neboli poskytnuté žiadne dôkazy. O neľudských metódach v ruskej armáde sa však často hovorí. Vojaci majú byť hromadne posielaní na ukrajinské pozície ako "potrava pre delá" - každému, kto odmietne alebo sa vráti, hrozí zastrelenie. Podľa hovorcu Bieleho domu by velitelia pravdepodobne pohrozili celým jednotkám popravou.

Britské ministerstvo obrany tiež v novembri 2022 informovalo, že ruská armáda začala s vytváraním blokádnych jednotiek, aby zabránila vojakom v ústupe z frontu, aj keď tam bola situácia úplne beznádejná. V lete Ukrajina zverejnila video z dronu, na ktorom boli ruskí vojaci jasne viditeľní, ako strieľali na iných vojakov – možno ide o „blokovaciu silu“, ktorej úlohou je likvidovať utečencov.

Ruský vojak sa snaží zneškodniť ukrajinský dron

Russian soldiers are now fighting Ukrainian drones with sticks! 🤷‍♂️ pic.twitter.com/XJJSKx3F5a — Kvist.P💙💛❤️🇩🇰 (@kvistp) November 29, 2023

Rusko údajne blokuje výmenu väzňov

Opakujú sa vraj prípady, keď sa príslušníci ruskej armády vzdávajú ukrajinským ozbrojeným silám. Vlani dokonca ukrajinská strana zriadila horúcu linku, kde ich mohli kontaktovať vojaci, ktorí chceli prebehnúť. Podľa Kyiv Post sa len za posledné tri týždne vzdalo okolo 80 Rusov v sektore Tavriya, jednej z najostrejších oblastí okolo obliehaného mesta Avdijivka.

V minulosti si Moskva a Kyjev opakovane vymieňali väzňov. Komisár pre ľudské práva ukrajinského parlamentu Dmytro Lubinec však nedávno obvinil Rusko, že to blokuje. "Výmena sa neuskutočňuje, pretože si to Rusko neželá," vysvetlil Lubinec v Telegrame. "Všetky ukrajinské iniciatívy a (...) snahy zlyhávajú pre neochotu Ruska priviesť späť vlastných občanov." Moskva však v médiách tvrdí, že Kyjev „nerobí nič, aby priviedol späť svojich bojovníkov“. Posledná výmena vraj prebehla v auguste.