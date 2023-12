Trhy sa otriasajú v základoch, cena zlata trhá rekordy: Čo je za tým?

(Zdroj: X/Maverick Aoko, Getty Images, X/Maverick Aoko)

V pondelok ešte krátko pred 9. hodinou ráno sa cena zlata na trhu pohybovala okolo 2080 dolárov za uncu. Pred začiatkom obchodovania v Ázii sa cena vzácneho kovu vyšplhala neuveriteľných 2111,39 dolárov za uncu.

Podľa analytika Purple Trading Petra Lajska hodnota zlata ťaží z oslabujúceho sa dolára. Trhy už dnes očakávajú prvé zníženie úrokových sadzieb, pričom sa špekuluje, že by k tomu mohlo dôjsť už v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. „To by mohlo na dolár aj naďalej tlačiť a zlato by tak mohlo pokračovať vo svojej krasojazde aj v budúcom roku. Znižovanie úrokových sadzieb by tak mohlo zlatu dopriať,“ uviedlo analytik.

Rastúcej cene zlata hrá do kariet aj konflikt na blízkom východe. Už v októbri s kvôli konfliktu priblížila cena zlata k úrovni 2000 dolárov za uncu. „V priebehu novembra síce z trhu obavy o konflikt vyprchali a zlato sa tak opäť prepadlo až na 1930 dolárov z uncu, na začiatku decembra sa však obavy opäť rozšírili. Niekoľkodňové prímerie na blízkom východe bolo porušené a rastie aj napätie smerom k Červenému moru. Drony z územia Jemenu tam útočia na dopravné lode, tankery a dokonca aj na americké torpédoborce. Červené more je extrémne dôležitým dopravným uzlom a nestabilita v danej oblasti je iba ďalším faktorom, ktorý hrá zlatu do kariet,“ vysvetlil odborní z Purple Trading.

Podľa analytika by sa tak cenám zlata malo dariť aj v budúcom roku a centa tak môže rásť aj nad aktuálne hodnoty. „Do kariet zlatu bude hrať konflikt na Ukrajine a Blízkom východe, ktoré ani zďaleka nekončia. Ďalej aj očakávaný pád úrokových sadzieb v USA a tiež rekordný dopyt centrálnych bánk po tomto cennom kove,“ dodal odborník.