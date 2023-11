MIMORIANDY ONLINE Izrael má problémom so zoznamom rukojemníkov: TOTO je dôvod!

Prepúšťanie rukojemníkov v Gaze Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV/GAZA - Palestínske radikálne hnutie Hamas vo vyhlásení uviedlo, že je ochotné predĺžiť súčasné štvordňové prímerie vo vojne s Izraelom, ak sa zvýši počet prepustených palestínskych väzňov. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. Predĺženie pokoja zbraní je s ohľadom na možné oslobodenie ďalších rukojemníkov naklonený aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý to v telefonáte povedal americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Naživo z Izraela

Prípravy na prijatie prepustených rukojemníkov po ich návrate z Gazy do Izraela

Prípravy na prijatie prepustených rukojemníkov po ich návrate z Gazy do Izraela (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

ONLINE

Načítať nové správy

17:30 Izrael a palestínske militantné hnutia Hamas sa dohodli na predĺžení prímeria o dva dni. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na oznámenie hovorcu katarského ministerstva zahraničných vecí. Katar pôsobil ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Hamasom aj počas predchádzajúcich rokovaní o prímerí. Pôvodné štvordňové prímerie vstúpilo do platnosti v piatok ráno, malo teda vypršať v utorok.

17:06 Americký podnikateľ Elon Musk a zástupcovia izraelskej vlády sa v princípe dohodli na tom, že technológiu Starlink možno v Izraeli a v Pásme Gazy prevádzkovať len so súhlasom izraelského ministerstva komunikácie. Podľa agentúry DPA to v pondelok na Muskovej platforme X uviedol minister tohto rezortu Šlomo Kari.

15:44 Izraelský zdroj pre CNN uviedol, že Izrael má niekoľko problémov so zoznamom rukojemníkov, ktorí by mali byť v pondelok prepustení. Jedným z problémov je, že na zozname nie sú uvedené žiadne matky.

Podľa izraelských zdrojov dohoda s Hamasom stanovila, že deti držané ako rukojemníci spolu so svojimi matkami budú prepustené spoločne. Táto dohoda však bola porušená už v sobotu, keď Hamas prepustil Hilu Rotem Šošaniovú bez jej matky.

15:17 Izraelská vláda v pondelok oznámila, že "upozornila" palestínske radikálne hnutie Hamas na otvorenú "možnosť predĺženia" prímeria v pásme Gazy. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

14:25 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval v pondelok na predĺženie prestávky v bojoch v Pásme Gazy, čo by umožnilo dodanie ďalšej humanitárnej pomoci a prepustenie ďalších rukojemníkov zadržiavaných militantných hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

13:43 Príbuzní niektorých zo štyroch desiatok rukojemníkov, ktorí sa od piatku vďaka dohode o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas dostali po siedmich týždňoch v zajatí domov z Pásma Gazy, opísali podmienky, za akých boli ich blízki držaní. Denník Haarec s odvolaním sa na niekoľko príbuzných napísal, že niektorí rukojemníki v posledných dvoch týždňoch už nemali skoro žiadne jedlo, časť Hamas väznil v tuneloch pod Gazou po dlhý čas bez denného svetla. Strach mali rukojemníki podľa denníka Haarec aj z bombardovania. Niektorí tiež vypovedali, že mali správy o aktuálnom dianí vďaka rozhlasu či televízii.

13:12 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dnes vyzval na predĺženie prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Štvordňové prímerie, ktoré má vypršať v noci na utorok, doteraz pomohlo k prepusteniu 39 izraelských občanov a tiež 19 cudzincov, ktorých prepustenie nebolo súčasťou dohody o prímerí, ale samostatnej iniciatívy Thajska.

12:30 Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v pondelok žiadal predĺženie prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas, ktoré má vypršať v utorok ráno. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

11:20 Štvordňové prímerie medzi Izraelom a palestínskym radikálne islamistickým hnutím Hamas, ktoré má vypršať v noci na utorok, doteraz pomohlo k prepusteniu 39 izraelských občanov a tiež 19 cudzincov, ktorých prepustenie nebolo súčasťou dohody o prímerí, ale samostatnej iniciatívy Thajska. Dnes by mohlo byť prepustených ďalších 11 rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol do Gazy pri útoku na Izrael 7. októbra. Na slobodu by sa dnes mali dostať tiež ešte tri desiatky palestínskych väzňov, celkovo z izraelských väzníc od piatku vyšlo 117 Palestínčanov.

10:27 Izrael v noci na pondelok dostal zoznam s menami ďalších rukojemníkov, ktorých má militantné hnutie Hamas prepustiť v pondelok, posledný deň štvordňového prímeria. Oznámil to úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.

9:04 Líder demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v nedeľu členom svojej (Demokratickej) strany oznámil, že hlasovanie o balíku bezpečnostných opatrení plánuje na budúci týždeň. Jeho súčasťou je finančná pomoc pre Izrael a Ukrajinu. TASR správu prevzala v pondelok z webových stránok stanice CNN a týždenníka Politico.

8:53 Izraelský prezident Isaac Herzog sa v pondelok stretne s americkým podnikateľom Elonom Muskom a počas stretnutia poukáže na potrebu boja proti antisemitizmu v online priestore. Oznámila to Herzogova kancelária, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

7:04 Troch mladíkov palestínskeho pôvodu v sobotu postrelil neznámy útočník v meste Burlington v americkom štáte Vermont. Uviedla to v nedeľu miestna polícia, podľa ktorej mohlo ísť o zločin z nenávisti. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.