Rozvoj vzájomných vzťahov má prednosť pred ambíciami politikov, vyhlásil Vystrčil po stretnutí s Ficom

Fico podľa Vystrčila hneď v úvode rokovania zdôraznil, že zahranično-politická orientácia Slovenska sa nemení – členstvo v EÚ a NATO sú základnými piliermi slovenskej zahraničnej politiky. Predseda Senátu ocenil, že zámer o udržanie dobrých česko-slovenských vzťahov je aj v programovom vyhlásení novej slovenskej vlády. Na rokovaní sa dotkli aj spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) – tú by chceli zintenzívniť na úrovni premiérov aj parlamentov. Keďže na stretnutí bola aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, hovorili aj o možnostiach spolupráce v tejto oblasti.

Okrem otázky pomoci Ukrajine sa na ostatných témach zhodli

Okrem otázky pomoci Ukrajine sa s Ficom podľa Vystrčila na ostatných diskutovaných veciach zhodli. "V tom čase, ktorý sme mali, nedošlo k tomu, že by sme sa okrem Ukrajiny dostali k nejakému ďalšiemu zásadnému sporu," dodal. Rovnaký postoj mali podľa neho k situácii v Izraeli aj k rozširovaniu schengenského priestoru. Vystrčil tiež Ficovi ponúkol, aby sa zástupcovia Senátu a NR SR stretávali, vymieňali si názory a boli si schopní povedať, akým politickým smerom sa jednotlivé krajiny uberajú. "Ak máme prekonať tie súčasné ťažké podmienky a súčasnú situáciu, je nutné, aby spolu hovorila celá politická reprezentácia a nikoho sme z nej nevynechávali," dodal.

Zároveň oznámil, že 30. novembra príde na návštevu Prahy predseda NR SR Peter Pellegrini. Práve na tomto stretnutí vidí šéf českého Senátu priestor, aby sa spýtal na kroky novej slovenskej vlády napríklad aj smerom k médiám či polícii. Na krátkom stretnutí s Ficom na to podľa jeho slov nebol čas.

Fico na stretnutie meškal

"Sledujem tie kroky a už som mal na jazyku otázku, prečo sa tak deje. Ale my sme mali nakoniec 30 minút, tak sme to nerozoberali. A ja som tú otázku nepoložil aj preto, lebo som vedel, že by na to bola reakcia, ktorá by nebola krátka a potom by pravdepodobne nasledovala moja reakcia, ktorá by tiež nebola krátka," vysvetlil šéf Senátu. Fico podľa Vystrčila na stretnutie údajne meškal preto, lebo počas jeho letu z Bratislavy do Prahy fúkal západný vietor. "Ak (pri návšteve Pellegriniho) nebude zase vanúť západný vietor, tak by mohol priletieť včas a mali by sme na to viac času," dodal.