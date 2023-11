Fínsko oznámilo, že zatvorí všetky hraničné priechody s Ruskom okrem jedného

Fínsky premiér Petteri Orpo navštívil hraničný priechod s Ruskom (Zdroj: SITA/Hannu Huttu/Lehtikuva via AP)

"Vláda sa dnes rozhodla zatvoriť ďalšie hraničné priechody. Otvorený zostane iba priechod Raja-Jooseppi," povedal premiér Orpo na tlačovej konferencii. Fínsko minulý týždeň v reakcii na prílev migrantov uzavrelo štyri hraničné priechody s Ruskom nachádzajúce sa na juhovýchode krajiny. Obvinilo zároveň Moskvu zo snahy destabilizovať krajinu v odvete za jej vstup do NATO.

Rusko tento pondelok odmietlo obvinenia, že posiela migrantov k hraniciam Fínska. Vyjadrenie Moskvy prišlo po tom, ako Helsinki informovali o náraste počtu žiadateľov o azyl, ktorí sa pokúšajú nelegálne dostať do tejto severskej krajiny. Vzťahy Helsínk s Moskvou sa výrazne zhoršili, odkedy Rusko vo februári minulého roka zaútočilo na Ukrajinu.

Fínsko v apríli upustilo od svojej desaťročia trvajúcej vojenskej neangažovanosti a vstúpilo do Severoatlantickej aliancie (NATO), čo Moskvu viedlo k varovaniu pred "protiopatreniami". Západné krajiny predtým obvinili Bielorusko, blízkeho spojenca Ruska, že v roku 2021 v rámci odvety za sankcie EÚ vytlačilo cez svoje hranice do Poľska a Litvy desaťtisíce migrantov bez dokladov. Minulý týždeň prišli do Fínska každý deň desiatky žiadateľov o azyl z krajín ako Irak, Jemen, Somálsko či Sýria. Priemerne ich pritom doteraz prichádzalo na jeseň len niekoľko.