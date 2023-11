MIMORIADNY ONLINE Izraelská armáda schválila dohodu o dočasnom prímerí! Katar to potvrdil: Prepustia sa niektorí rukojemníci

Rodiny a priatelia približne 240 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze vyzývajú izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby ich priviedol domov počas demonštrácie v izraelskom Tel Avive v utorok 21. novembra 2023. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

Naživo z Gazy

Sväté miesta, ako sú mešity, by sa nemali využívať ako fronty na terorizmus.

Sväté miesta, ako sú mešity, by sa nemali využívať ako fronty na terorizmus. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

ONLINE

Načítať nové správy

7:44 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) je pripravený pomôcť pri akejkoľvek výmene vo vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. "V súčasnosti sa aktívne zapájame do rozhovorov so stranami, aby sme pomohli uskutočniť akúkoľvek humanitárnu dohodu, ktorú dosiahnu," uviedol MVČK podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

6:36 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal v utorok svojmu kabinetu, že prijať dohodu o prepustení rukojemníkov, zajatých pri útoku militantov z palestínskeho hnutia Hamas na Izrael 7. októbra, je "ťažké rozhodnutie, ale je to správne rozhodnutie". Správu priniesla tlačová agentúra AFP.

6:35 Egypt prijme "všetky opatrenia", aby zabránil prejsť Palestínčanom z Pásma Gazy do Egypta. Uviedol to v utorok egyptský premiér Mustafa Madbúlí v čase prebiehajúcej pozemnej operácie izraelskej armády v Gaze. Informuje o tom správa z agentúry AP. "Egypt nebude váhať s prijatím všetkých opatrení, ktoré zaručia ochranu jeho hraníc," povedal Madbúlí v príhovore v egyptskom parlamente.

6:34 Jordánsko v utorok uviedlo, že posilnilo vojenskú prítomnosť na hraniciach s Izraelom. Zároveň upozornilo, že akýkoľvek pokus Izraela o násilné vysídlenie Palestínčanov cez rieku Jordán by predstavoval porušenie mierovej dohody. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

6:24 Americký prezident Joe Biden v noci na stredu privítal dohodu, na základe ktorej má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť rukojemníkov zajatých počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a AFP.

"Som mimoriadne potešený, že niektoré z týchto statočných duší... sa znova stretnú so svojimi rodinami, keď bude táto dohoda plne implementovaná," uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom.

Dočasné prímerie je schválené

Podľa dohody má Hamas prepustiť najmenej 50 z asi 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku zo 7. októbra, počas štvordňovej prestávky v bojoch, oznámila izraelská vláda. Dodala, že pauzu v bojoch predĺži o ďalší deň za každých desať prepustených rukojemníkov.

Bezprostredne nebolo známe, kedy dočasné prímerie vstúpi do platnosti. Izrael uviedol, že spomedzi rukojemníkov budú ako prvé prepustené ženy a deti. Izrael by mal na základe dohody prepustiť nešpecifikovaný počet Palestínčanov z izraelských väzníc, napísala agentúra AFP.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred hlasovaním vlády o dohode povedal, že Izrael bude po skončení dočasného prímeria pokračovať v ofenzíve proti Hamasu. Dohodu schválil izraelský kabinet výraznou väčšinou, uviedol pre CNN nemenovaný zdroj z prostredia izraelskej vlády.

Katar potvrdil dohodu o dočasnom prímerí

Katar v stredu potvrdil dohodu o dočasnom pozastavení bojov v Pásme Gazy, ktorá zahŕňa prepustenie rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas a Palestínčanov väznených v Izraeli. Začiatok štvordňového prímeria bude oznámený v nasledujúcich 24 hodinách, uviedla Dauha. Informuje o tom správa z agentúry AP.

"Dohoda zahŕňa prepustenie 50 žien a detí v súčasnosti zadržiavaných v pásme Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých palestínskych žien a detí zadržiavaných v izraelských väzniciach," oznámilo katarské ministerstvo zahraničných vecí.

Dočasné prímerie umožní pustiť do Pásma Gazy viac humanitárnej pomoci

Dodalo, že dočasné prímerie umožní, aby do Pásma Gazy vstúpil "väčší počet humanitárnych konvojov a humanitárnej pomoci vrátane paliva určeného pre humanitárne potreby". Priblížilo, že štvordňová prestávka v bojoch bola prijatá s možnosťou predĺženia.

Katarská diplomacia pripomenula, že rokovania, ktoré viedli k dohode, sprostredkovali Egypt, USA a Katar. Izraelská vláda v stredu oznámila, že schválila dohodu o dočasnom prímerí v Pásme Gazy, na základe ktorej má palestínske militantné hnutie Hamas prepustiť zhruba 50 rukojemníkov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pred hlasovaním vlády o dohode povedal, že Izrael bude po skončení dočasného prímeria pokračovať v ofenzíve proti Hamasu. Dohodu potvrdil aj Hamas, podľa ktorého má Izrael na jej základe prepustiť 150 palestínskych žien a detí z izraelských väzníc