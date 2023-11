Slovensko čaká hrozivý scenár: Ruský útok na NATO je časovaná bomba! Keď padne Ukrajina, sme na rade

Vladimir Putin, Americká lietadlová loď prvej triedy USS Gerald Ford. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/Hakon Mosvold Larsen/NTB via AP, Getty Images)

Ruská ekonomika sa v priebehu posledných dvoch vojnových rokov premenila na vojenskú ekonomiku. „Aj po takmer dvoch rokoch vojny na Ukrajine je schopnosť Ruska viesť vojnu väčšia, než sa momentálne zdá. Najväčšie personálne a materiálne straty utrpeli pozemné sily,“ povedali autori analýzy portálu DGAP Christian Mölling a Torben Schütz.

Podľa analytikov tak Rusko v aktuálnej dobe čelí menším výzvam, než západ, pokiaľ ide o odolnosť spoločnosti v tejto neľahkej situácii. Silný autoritársky režim v Rusku potláča akúkoľvek formu vzbury. „Ochota spoločnosti akceptovať straty na životoch je samozrejme veľký,“ varujú experti.

Odborníci si myslia, že kľúčovým bodom v ďalšom vývoji a rastu napätia je aktuálna situácia na Ukrajine. Pokiaľ konflikt zamrzne, čo je podľa expertov pravdepodobný scenár, v ohrození by sa tak ocitli pobaltské krajiny a Poľsko, ktoré by mohli byť útokom Ruska vystavené už o 5 až 10 rokov.

Podľa stanice TVP môžeme konfliktu s Ruskom zabrániť včasným zbrojením. Cieľom by tak malo byť zastrašenie ruského medveďa. „NATO musí v priebehu piatich až deviatich rokov dosiahnuť schopnosť viesť vojnu, aby sme Rusko od vojny odradili,“ povedali. Nato by sa tak malo prispôsobiť tempu ruského zbrojenia. Čas, ktorý bude Rusku trvať obnoviť svoje sily by mal diktovať rýchlosť času zbrojenia NATO.

Pomoc Ukrajine nesmieme zastaviť!

Pripomínajú, že dôležitým bodom obrany západných krajín je pretrvávajúca podpora Ukrajiny v krvavom konflikte. NATO tak musí podporovať krajinu, ktorá sa bráni a súčasne pracovať na vlastnom arzenály. „Vzhľadom k tomu, že konflikt s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať najbližšie desiatky rokov, znamená poloha Ukrajiny na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom, že táto krajina bude mať aj naďalej mimoriadny geostrategický význam pre bezpečnosť Európy,“ vysvetľujú experti.