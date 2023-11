V supermarkete vymieňala cenovky za lístky s obeťami vojny: Ruskí lekári teraz žiadajú jej prepustenie!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky))

"(Skočilenkovej) diagnostikovali niekoľko vážnych ochorení, ktoré si vyžadujú náležitý lekársky dohľad a špeciálnu diétu," píšu lekári v liste. Pobyt vo väzení môže podľa nich jej zdravotný stav "výrazne zhoršiť". Skočilenková (33) trpí vrodenou srdcovou chybou, bipolárnou poruchou a celiakiou, uviedli jej právnici a partner.

Lekári v liste tiež poukázali na "zjavnú nespravodlivosť rozsudku". Umelkyňu odsúdili za to, že minulý rok v supermarketoch vymieňala cenovky za lístky s údajmi o počtoch ľudí zabitých na Ukrajine a s výzvami na zastavenie na bojov.

Zatkli ju po tom, čo Rusko prijalo zákon, na základe ktorého považuje za dezinformácie všetky správy o vojne na Ukrajine, ktoré sa nezhodujú s oficiálnymi vyhláseniami Kremľa. Úrady ho využívajú na rozsiahle prenasledovanie opozičných politikov, aktivistov na ochranu ľudských práv a iných ľudí kritických voči Kremľu. Mnohí z nich dostávajú dlhé tresty odňatia slobody.

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyhlásila Skočilenkovú za väzňa svedomia. Ruskej verejnosti je známa ako autorka komiksov o živote s depresiou, bipolárnou poruchou a úzkosťou. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári zadržali v Rusku celkom 19.834 ľudí za to, že vyjadrili svoj nesúhlas s vojnou, vyplýva z údajov nezávislej skupiny na ochranu ľudských práv OVD-Info.