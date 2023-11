Smrtiaci darček k narodeninám: Blízky priateľ ukrajinského vrchného veliteľa zomrel po výbuchu granátu

Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Pri výbuchu granátu zahynul vo svojom dome v Kyjevskej oblasti asistent veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného. S odvolaním sa na svoje zdroje aj samotného Zalužného to v pondelok napísal server Ukrajinska pravda. Tridsaťdeväťročný Hennadij Častjakov podľa svojej manželky zomrel po tom, čo mu v rukách explodoval granát, ktorý bol v darčeku k jeho narodeninám.

Ukrajinská pravda písala o smrti Častjakova s odvolaním sa na svoje zdroje už v súvislosti s oznámením ukrajinského ministerstva vnútra, ktoré informovalo o smrti nemenovaného vojaka a vážnom zranení jeho trinásťročného syna v obci Čajky kvôli "neopatrnej manipulácii s granátom". Manželka a dcéra, ktoré boli aj doma, podľa rezortu vyviazli bez zranení.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 621 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zalužnyj neskôr smrť asistenta potvrdil. "Dnes, v deň svojich narodenín, zomrel za tragických okolností v rodinnom kruhu môj asistent a blízky priateľ, major Hennadij Častjakov. V jednom z darčekov explodovalo neznáme výbušné zariadenie," napísal na telegrame Zalužnyj, ktorý označil Častjakova za spoľahlivého spolupracovníka, ktorý za spoľahlivého spolupracovníka. život boji proti ruskej vojenskej agresii. Dôvody a okolnosti jeho smrti sa budú podľa Zalužného vyšetrovať.

Častjakovova manželka medzitým podľa Ukrajinskej pravdy uviedla, že granát, ktorý vybuchol v rukách jej muža, bol v darčekovej taške, ktorú si priniesol domov. Bola v nej fľaša alkoholu a pohára v podobe granátov, keď balík otvoril, ozvala sa explózia, napísal spravodajský web s odvolaním sa na zdroj v ukrajinských bezpečnostných zložkách.