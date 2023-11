Gerardina zjedla pizzu s čili omáčkou: O tri dni neskôr bola mŕtva, trpela až do svojej smrti

Gerardina s manželom (Zdroj: Facebook)

Gerardina Corsanová je mŕtva, jej manžel Angelo Mennino je v kritickom stave v neapolskej nemocnici. Manželia z takmer 100 kilometrov vzdialeného mesta Ariano Irpino jedli v sobotu večer pizzu v reštaurácii, kde chytili ťažkú ​​otravu jedlom. Pôvodné podozrenie úradov je, že Gerardina a Angelo skonzumovali pokazenú chilli omáčku, ktorá bola kontaminovaná botulotoxínom.

Ako informuje „Corriere della Sera“, dvoch majiteľov reštaurácie a pohotovostného lekára zatkli vo štvrtok. Sú podozriví z neúmyselného zabitia. Lekár ošetril Gerardinu a jej manžela na pohotovosti v nemocnici. Hoci obaja išli do nemocnice už druhýkrát, poslal ich domov so silnými bolesťami žalúdka, vracaním a hnačkami.

Gerardina trpela až do svojej smrti

Že niečo nie je v poriadku, vycítili 48-ročná žena a jej 52-ročný manžel, ktorí sa zosobášili len pred rokom, v sobotu neskoro večer. Nasledujúce ráno sa kŕče žalúdka zhoršili. Gerardina a jej manžel sa zúčastnili krstu, pretože ona bola krstnou mamou dieťaťa. Počas obradu však musela opustiť kostol a ísť na pohotovosť.

Tam urobili obidvom testy a pár čoskoro mohol opäť odísť. Ale bolesť neprestávala. V pondelok sa kŕče zosilnili, Gerardina s manželom sa vrátili do nemocnice, no po krátkom vyšetrení ich prepustili. V utorok večer sa situácia u obidvoch vyostrila. Do nemocnice Ariana Irpina prišli s kŕčmi a oblieval ich pot. Bohužiaľ, Gerardine už tamojší lekári nedokázali pomôcť.

Pitva jej tela bude vykonaná v najbližších dňoch. Talianska polícia teraz pizzeriu zatvorila a zhabala potraviny. Právnik majiteľov povedal, že dvaja podozriví budú spolupracovať s úradmi. Zároveň objasňuje: „V ten večer bola reštaurácia plná, ale žiadni ďalší zákazníci sa necítili chorí.“