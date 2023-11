Americká centrálna banka ešte infláciu definitívne neporazila, tvrdí jej šéf Jerome Powell

Jerome Powell (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

Menový výbor (FOMC) v stredu ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 22-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla. FOMC od marca 2022, keď spustil aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky s cieľom utlmiť infláciu, zvýšil úrokové sadzby jedenásťkrát a celkovo o 525 bázických bodov.

Jerome Powell (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC, uviedol, že Fed nebude mať problém opäť zvýšiť sadzby, ak to bude vyžadovať vývoj inflácie, a rozhodne ešte nezačal uvažovať o uvoľnení menovej politiky. "Niekoľko mesiacov dobrých údajov je len začiatkom toho, čo bude potrebné na vybudovanie dôvery, že inflácia sa trvalo spomaľuje smerom k nášmu cieľu. Proces udržateľného znižovania inflácie na úroveň 2 % má pred sebou ešte dlhú cestu," uviedol Powell.

Jerome Powell (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

Powell zároveň zdôraznil, že centrálna banka nezačala uvažovať o znížení sadzieb a ani nezačne, kým nedostane infláciu pod kontrolu. "Faktom je, že menový výbor teraz vôbec neuvažuje o znížení sadzieb."Fed sa podľa neho stále sústreďuje predovšetkým na otázku, či je nastavenie menovej politiky už dostatočne reštriktívne na to, aby dlhodobo a udržateľne spomalilo infláciu na 2 %".

Podľa Powella centrálna banka zatiaľ neprijala žiadne rozhodnutie týkajúce sa jej decembrového zasadnutia. Upozornil však, že aj v prípade, ak by Fed v decembri ponechal sadzby nezmenené tretíkrát po sebe, neznamená to, že by mal problém ich potom opäť zvýšiť. "Predstava, že by bolo ťažké opäť zvyšovať sadzby po zastavení na jedno alebo dve zasadnutia, jednoducho nie je správna," uviedol Powell. "Výbor vždy urobí to, čo bude v danom čase považovať za vhodné."

Ekonomika USA zostáva aj napriek prudkému nárastu sadzieb stále odolná. Podľa Powella však bude skrotenie inflácie vyžadovať spomalenie rastu a útlm na trhu práce. Prudký nárast výnosov dlhopisov vlády USA nebude mať vplyv na znižovanie bilancie Fedu. FOMC podľa Powella vôbec neuvažoval o tom, že by spomalil jeho tempo.