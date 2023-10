Muž pred kanceláriou prezidenta v Soule pobodal dvoch policajtov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Incident sa odohral o 13.20 h miestneho času pred budovou ministerstva obrany, v ktorej sídli aj kancelária juhokórejského prezidenta. Muž začal pred budovou kričať a policajtov napadol, keď sa ho snažili utíšiť. Jedného z nich bodol do hrude a druhého do ľavej ruky. Obaja boli po útoku prevezení do nemocnice. Polícia motív útoku vyšetruje.

Kancelária juhokórejského prezidenta sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila. Zatiaľ nie je známe, či sa prezident Jun Sok-jol v čase útoku nachádzal v budove. Juhokórejský prezident vlani rozhodol o presťahovaní prezidentského úradu, ktorý od roku 1948 sídlil v Modrom dome, pripomína Reuters.