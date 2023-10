Povodie Amazonky vymiera: Hladina najvodnatejšej rieky sveta je najnižšia za sto rokov

Súčasný pohľad na Amazonku trhá srdce (Zdroj: Twitter/Nahel Belgherze)

MANAUS – Rieka Amazonka sa považuje za najvodnatejšiu rieku sveta. Dlhší od nej je len Níl v Afrike. Preteká hlavne dažďovým pralesom a riedko zaľudnenou oblasťou. Dôkazom je aj fakt, že nad Amazonkou nie je vybudovaný žiadny most. Klimatické zmeny však zasiahli aj túto oblasť. Hladina Amazonky klesá a tento stav je už alarmujúci.

Vegetácia Amazonského dažďového pralesa je najpestrejšou na celej našej planéte. Nikde na svete nenájdete žiť v symbióze toľko druhov rastlín a živočíchov, ako práve tu. Vo veľkej miere má na tom zásluhu aj najvodnatejší riečny tok na Zemi. Amazonka preteká prevažne cez dažďový les a riedko zaľudnené oblasti. Aj z tohto dôvodu nie je nad ňou vybudovaný žiadny most.

V mnohých odborných textoch sa Amazonka delí o prvenstvo s Nílom ako najdlhšia rieka sveta. V tomto ohľade sa zrejme berie do úvahy aj celková plocha povodia. Níl sa rozprestiera na 3 349 000 km², zatiaľ čo Amazonka na 7 000 000 km². Okrem toho ide o najmohutnejšiu rieku na svete - preteká ňou samotnou viac vody, ako cez rieky Mississippi, Níl a Jang-c’-ťiang spolu. Tieto fakty sú pozoruhodné, ale problémom je, že Amazonka vysychá.

Najnižšia

V prítokoch Amazonky je čoraz menej vody. Informuje o tom agentúra Reuters. Výrazne to obmedzilo lodnú dopravu. Zásoby jedla a vody, ktoré boli pravidelne poskytované obyvateľom odľahlých osád, sú už teraz veľmi obmedzené. Pre sucho je ohrozený celý ekosystém. Vysoké teploty vody majú za následok zabitie takmer sto riečnych delfínov.

Prístav Manaus, najľudnatejšie mesto regiónu, na sútoku riek Rio Negro a Amazonky zaznamenalo v pondelok 16. októbra výšku hladiny Amazonky na úrovni 13,59 metra. Len na porovnanie, minulý rok to bolo 17,6 metra. Je to viac ako alarmujúce, pretože ide o najnižšiu úroveň hladiny od roku 1902. Región postihlo obdobie sucha a domorodec z pralesa Pedro Mendonca povedal, ako bola celá oblasť dlho odrezaná od dodávok jedla. "Prešli sme obdobím troch mesiacov bez dažďa. Teraz je oveľa teplejšie ako po minulé roky," povedal obyvateľ Santa Helena do Ingles, západne od Manausu.

El Niño

Podľa brazílskeho vládneho centra varovania pred katastrofami Cemaden bolo v niektorých oblastiach Amazónie medzi júlom a septembrom zaznamenaných najmenej zrážok od roku 1980. Brazílske ministerstvo vedy obviňuje zo sucha tohtoročný nástup klimatického fenoménu El Niño, ktorý poháňa extrémne počasie na celom svete. Vo vyhlásení zo začiatku tohto mesiaca rezort vyjadril svoje očakávania, že sucho bude trvať najmenej do decembra, kedy by mal vplyv El Niño vyvrcholiť. Podľa agentúry civilnej obrany v štáte Amazonas postihlo sucho za tento týždeň takmer pol milióna ľudí.

A "historically strong" El Niño is possible heading into winter. https://t.co/EED8nIE59e — The Weather Network (@weathernetwork) October 16, 2023

Koncom minulého týždňa zamierili pracovníci brazílskej mimovládnej organizácie Fundacao Amazonia Sutentavel (FAS) do suchom vyprahnutého regiónu neďaleko Manausu, aby doručili jedlo a zásoby do kritických oblastí. Sucho ohrozilo ich prístup k jedlu, pitnej vode a liekom, ktoré sa zvyčajne prepravujú po rieke.

Možné choroby

Nelson Mendonca, vedúci komunity v Santa Helena do Ingles, uviedol, že niektoré oblasti sú stále dostupné na kanoe, ale mnohé lode neboli schopné doviesť zásoby pozdĺž riek. Väčšina tovaru prichádza preto na traktoroch alebo ich ľudia donesú na rukách. Problémové sucho môže ohroziť aj miestne vodovodné potrubie. "Máme obavy o čistotu miestnych vodovodov, najmä po tom, ako sa hladina Amazonky vplyvom sucha znížila. Naše detí majú hnačky, horúčky a často dávia," povedala Luciana Valentinová zo Santa Helena.