Európska únia by mohla byť otvorená preskúmaniu obchodných vzťahov s Britániou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Európska únia (EÚ) by mohla byť otvorená opätovnému preskúmaniu obchodných vzťahov so Spojeným kráľovstvom po brexite. Naznačil to nemecký minister financií Christian Lindner v rozhovore pre BBC. Informujeme na základe správy DPA.