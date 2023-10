MIMORIADNY ONLINE Netanjahu navštívil vojakov pri hranici s Gazou: Hovoril o "ďalšej fáze"

Netanjahu navštívil vojakov pri hranici s Gazou (Zdroj: Twitter/ Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו)

Martin Sklenár na zasadnutí NATO o podpore pre Izrael napadnutý Hamasom

Martin Sklenár na zasadnutí NATO o podpore pre Izrael napadnutý Hamasom (Zdroj: TASR/ Jaromír Novak)

18:28 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil v sobotu vojakov na frontovej línii v blízkosti s hranicou s pásmom Gazy.Zábery s vojakmi zverejnil Netanjahu na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Ide o prvú návštevu izraelského premiéra v pohraničnej oblasti od bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na územie Izraela, ktorý sa začal v sobotu 7. októbra.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים.



(צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

18:00 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu upozornila, že vojna Izraela proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas musí byť vedená s najväčším ohľadom na humanitárnu situáciu v Gaze, aby utrpenie tamojšej populácie nepodnietilo ďalšiu vlnu nenávisti. "V boji proti Hamasu treba klásť najvyšší dôraz na humanitárnu situáciu nevinných žien, detí a mužov," povedala Baerbocková po rokovaní s egyptským rezortným partnerom Hakanom Fidanom v egyptskej metropole Káhira.

17:45 Tisícky ľudí sa v sobotu zišli v centrálnej časti britskej metropoly Londýn, aby vyjadrili podporu Palestínčanom aj napriek varovaniam polície, že prípadní stúpenci palestínskeho hnutia Hamas môžu čeliť zadržaniu. Účastníci demonštrácií sa v sobotu ráno zhromaždili neďaleko centrály stanice BBC a pochodovali naprieč Londýnom. Poobede sa očakávali súvisiace zhromaždenia neďaleko britského parlamentu aj sídla premiéra Rishiho Sunaka.

17:17 Červený kríž je "zhrozený" ľudským utrpením, ktoré vyvolala vojna medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom.Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v spoločnom vyhlásení v sobotu zároveň uviedlo, že jeho dobrovoľníci neopustia tých, ktorí ich najväčšmi potrebujú.Hnutie vyzvalo obe strany konfliktu, aby sa pridržiavali medzinárodného humanitárneho práva, chránili civilistov a umožnili humanitárnym organizáciám zmierniť rastúcu vlnu utrpenia.

16:45 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu telefonoval s čínskym kolegom Wang Im, ktorého vyzval, aby Čína využila svoj vplyv na dosiahnutie stabilnej situácie v regióne Blízkeho východu. Podľa hovorcu americkej diplomacie Matthewa Millera mal Blinken "produktívny" telefonát s Wang Im, ktorý trval približne jednu hodinu.

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

16:11 Afganské vládne hnutie Taliban vyzvalo v sobotu na ochranu civilného obyvateľstva pásma Gazy.Hnutie vo vyhlásení zároveň najostrejšie odsúdilo izraelské útoky na túto palestínsku enklávu, ktoré židovský štát spustil v reakcii na bezprecedentný útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na svoje územie.

15:33 Šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismaíl Haníja obvinil v sobotu Izrael, že sa dopúšťa vojnových zločinov a bráni vstupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď Izrael podniká vzdušné útoky na túto palestínsku enklávu v reakcii na koordinované útoky Hamasu na izraelské územie.

15:10 Za uplynulých 24 hodín zahynulo počas útokov Izraela na pásmo Gazy najmenej deväť rukojemníkov zajatých Hamasom, uviedlo v sobotu toto militantné palestínske hnutie vo vyhlásení.Rukojemníkov zajali ozbrojenci Hamasu počas bezprecedentného útoku na územie Izraela v sobotu 7. októbra.

14:26 Pápež František sa v piatok opäť spojil so správcom jedinej katolíckej farnosti v palestínskom pásme Gazy. Šlo o jeho druhý telefonát s farárom Gabrielom Romanellim, ktorý sa momentálne nachádza v Betleheme, pretože do mesta Gaza sa po vypuknutí bojov už vrátiť nemohol. S odvolaním sa na Romanelliho vyjadrenie pre TV2000 o tom informovala tlačová agentúra ANSA.

Pápež na návšteve Marseille (Zdroj: TASR/Pavel Golovkin)

14:20 Za cezhraničnou paľbou medzi Izraelom a Libanonom, počas ktorej zahynul reportér agentúry Reuters a zranenia utrpeli ďalší novinári, bol Izrael, uviedla v sobotu libanonská armáda. "Izraelský nepriateľ vystrelil raketový náboj, ktorý v piatok zasiahol civilné vozidlo patriace mediálnemu tímu, čo viedlo k smrti Issáma Abdalláha," reportéra Reuters-u, ako aj k zraneniu niekoľko ďalších novinárov, uviedli libanonské ozbrojené sily vo vyhlásení.

13:01 Egypt a Izrael sa v sobotu dohodli, že umožnia americkým občanom odísť z pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa USA, píše TASR.

11:49 Izraelské útoky na pásmo Gazy si v priebehu uplynulých 24 hodín vyžiadali najmenej 324 obetí a vyše 1000 zranených. Informovali o tom úrady kontrolované palestínskym hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

10:49 Izraelské jednotky v sobotu s využitím dronu zabili niekoľko ozbrojencov, ktorí sa z Libanonu pokúšali preniknúť na územie Izraela. Podľa agentúry AFP o tom informoval hovorca izraelskej armády.

8:44 Pri náletoch izraelského letectva na mesto Gaza prišiel o život aj veliteľ vzdušných síl palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorý pred týždňom velil vzdušnému výsadku palestínskych kománd v Izraeli. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovala izraelská armáda.

7:46 Svetové spoločenstvo sa dopustilo chýb pri riešení problému možného dvojštátneho riešenia pre Izrael a Palestínčanov, uviedol v sobotu šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

6:17 Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že je prioritou jeho vlády riešiť humanitárnu krízu v pásme Gazy. TASR informácie prevzala od agentúr AP a AFP. Biden vo vystúpení vo Filadelfii zopakoval svoju pevnú podporu Izraelu po útoku militantov Hamasu, ktorý označil za "čisté zlo".

6:05 Rusko v piatok predložilo Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie, ktorá okrem iného žiada "humanitárne prímerie" a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných islamistickou organizáciou Hamas v pásme Gazy. Pre agentúru DPA to uviedli diplomatické zdroje, podľa ktorých sa dokument priamo o Hamase nezmieňuje, informuje TASR.

6:00 Viac ako sto cudzincov zahynulo od soboty 7. októbra počas konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas. Množstvo ďalších je zranených alebo ich Hamas zajal ako rukojemníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Izraelské údery v Gaze sú len začiatkom, tvrdí Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok vyhlásil, že vzdušné údery v pásme Gazy sú "len začiatkom" izraelskej reakcie na útok militantov palestínskeho Hamasu, ktorý si vyžiadal 1300 mŕtvych. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej sme správu prevzali.

"Naši nepriatelia ešte len začali platiť. Nemôžem prezradiť, čo sa stane, ale hovorím vám, že toto je len začiatok," povedal Netanjahu. Zopakoval tiež svoj prísľub, že Hamas bude zničený. Netanjahu sa vyjadril niekoľko hodín po tom, izraelská armáda oznámila, že jej vojaci vykonali cielené zásahy v pásme Gazy. Malo ísť o predohru očakávanej pozemnej invázie. Pri hranici s Gazou sa nachádzajú desaťtisíce izraelských vojakov. Izrael tiež Palestínčanom povedal, aby do 24 hodín opustili mesto Gaza, na čo OSN reagovala varovaním pre humanitárnou pohromou.

Guterres sa snaží zabrániť humanitárnej katastrofe v Gaze

Generálny tajomník OSN António Guterres je v neustálom kontakte s predstaviteľmi Izraela a nalieha na nich, aby v pásme Gazy zabránili humanitárnej katastrofe. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia jeho hovorcu Stéphana Dujarrica, informujeme podľa správy agentúry DPA.

António Guterres (Zdroj: TASR/Martial Trezzini/Keystone via AP)

"Ľudia by nemali byť nútení sťahovať sa," doplnil Dujarric. OSN sa ostro postavila proti návrhu izraelských ozbrojených síl na masovú evakuáciu severnej časti Gazy. Takýto krok by postihol asi 1,1 milióna Palestínčanov a mal by na nich devastujúce účinky. Izrael by mohol spustiť pozemnú ofenzívu ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas na izraelských civilistov z minulého víkendu.

Guterres je podľa svojho hovorcu v neustálom kontakte s predstaviteľmi ďalších krajín vrátane USA a Egypta a snaží sa o obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do oblasti. Dujarric uviedol, že dodávky sú prerušené niekoľko dní a zásoby OSN sú už takmer na nule. Doplnil, že asi 50.000 tehotných žien urgentne potrebuje pomoc. Žiadal tiež, aby sa terčom útokov nestali objekty OSN, kde vyhľadali útočisko tisíce ľudí. OSN vyzýva na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov zavlečených do Gazy Hamasom a žiada všetky zúčastnené strany, aby túto tragédiu ukončili.