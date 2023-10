Českí poslanci schválili konsolidačný balíček: Opoziční poslanci hovoria o zvyšovaní daní a inflácii

(Zdroj: Getty Images)

Podľa analytikov ide zrejme o jeden z najdôležitejších krokov vlády Petra Fialu, pretože balík opatrení mení 63 zákonov, a to najmä v daňovej oblasti. Z takmer 80 pozmeňovacích návrhov prešli len tri, z toho jeden pripravila koalícia ako celok. Schodok štátneho rozpočtu by sa podľa vládneho kabinetu mal vďaka zmenám znížiť v budúcom roku o 97 miliárd (takmer štyri miliardy eur) a do roku 2025 celkom o 150 miliárd korún (viac ako šesť miliárd eur). Najviac peňazí chce vláda získať vďaka zvýšeniu dane z príjmov firiem z 19 na 21 percent, a to takmer 22 mld.

archívne video

Smer-SD o konsolidácii verejných financií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zásadná zmena

Zásadnou je zmena DPH. Namiesto doterajších troch sadzieb majú byť len dve, a to 12 a 21 percent. V nižšej budú okrem iného potraviny, noviny a časopisy, platby za vodné a stočné či zdravotnícke pomôcky. Knihy by od DPH mali byť oslobodené úplne. Vo vyššej sadzbe však bude dojčenská voda, plienky či menštruačné pomôcky, pretože koalícia opozičné pozmeňovacie návrhy, týkajúce sa tejto oblasti, nepodporila. Zvýšiť sa majú aj spotrebné dane, najmä takzvané dane z nerestí. Drahší preto bude alkohol, cigarety či hazardné hry. Súčasťou konsolidačného balíčku je aj zvýšenie odvodov osôb samostatne zárobkovo činných (OSVČ). Znovu tiež zavádza nemocenské poistenie pre zamestnancov.

Expremiér Babiš ho označil za "zbytočný a o ničom"

Ruší tiež niektoré daňové výnimky, napríklad zníženie zľavy na manželku, zrušenie takzvaného škôlkovného či zľavy na študenta. Po tlaku najmä odborov sa však koalícia rozhodla zachovať daňové zvýhodnenie zamestnaneckých benefitov, ktoré chcela úplne zrušiť. V rámci kompromisu je však obmedzenie do výšky polovice priemernej mzdy v predchádzajúcom období. Opozícia prijatie balíčka ostro kritizovala. Podľa predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru je "škodlivý" a "okrádací", šéf hnutia ANO Andrej Babiš ho označil za "zbytočný a o ničom". Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová označila tento deň za "čierny piatok pre českú ekonomiku". "Najväčšia daňová nálož, akú si 30-ročná história našej krajiny pamätá. Od vlády, ktorá sľubovala, že nikomu dane zvyšovať nebude," zdôraznila po hlasovaní Schillerová.

archívne video

Čapí hnízdo nekonkurovalo ostatným firmám Agrofertu, tvrdia znalci obhajoby (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Vláda balíček predstavila 11. mája symbolicky o päť minút 12. Debata v treťom čítaní trvalo niekoľko rokovacích dní. Snemovňa sa ale na návrh koalície dohodla, že schôdzu predčasne ukončí a na piatok stanovila pevný čas hlasovania. Tento postup kritizovali niektorí opoziční poslanci, ktorí chceli ešte v rozprave vystúpiť. Zvážia preto, že sa obrátia na ústavný súd. O balíčku teraz budú rokovať senátori.