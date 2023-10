Tropická búrka Philippe bičuje severovýchod Karibiku prívalovými dažďami

Tropická búrka Philippe (Zdroj: SITA/NOAA via AP)

Podľa informácií amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami sa búrka Philippe v utorok nachádzala severozápadne od ostrova Anguilla, ktorý je súčasťou súostrovia Malé Antily. Rýchlosť sprievodného vetra dosahovala až 85 km/h.

11 am AST Tuesday, Oct. 3 Key Messages for Tropical Storm #Philippe.https://t.co/WDjzpmUZym pic.twitter.com/afyXqL4enk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 3, 2023

Tropická búrka už v pondelok neskoro večer zasiahla ostrov Barbuda a varovania boli vydané aj pre Britské Panenské ostrovy. Úrady vo francúzskom zámorskom území Guadeloupe vyhlásili, že búrka spôsobila výpadok elektrického prúdu pre približne 2500 obyvateľov a v niekoľkých obciach spôsobila aj prerušenie dodávok pitnej vody. Vyžiadala si tiež uzáveru dvoch ciest a jedna obec sa ocitla odrezaná od sveta.

Tropická búrka Philippe by v utorok v neskorých večerných hodinách nabrať severný až severozápadný kurz a zamieriť na otvorené more. Podľa predpovedí by malo v celej severnej časti Malých Antíl malo spadnúť 80 až 130 milimetrov zrážok, vo východnej časti Záveterných ostrovov meteorológovia očakávajú dokonca 100 až 200 milimetrov zrážok.