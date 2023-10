Revolúcia vo Vatikáne: Pápež František oznámil šokujúcu správu, ktorá zmení životy miliónov ľudí

Pápež František (Zdroj: SITA/AP)

VATIKÁN - Podľa pápeža Františka by mohli existovať spôsoby, ako požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Takéto požehnania by sa však nemali zamieňať so sviatostným manželstvom. Informuje o tom agentúra AP.