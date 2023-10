Súkromný sektor potrebuje migrantov, tvrdí nová šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu

Nová šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popeová (Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

ŽENEVA - Nová šéfka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Amy Popeová poukázala v pondelok na to, že súkromný sektor "zúfalo" potrebuje, aby krajiny prijímali migrantov a zmiernili tak nedostatok pracovnej sily. Zároveň vyjadrila znepokojenie z toho, že úmrtia migrantov v Stredozemnom mori sa stali samozrejmosťou, informujú o tom správy z agentúr AP a Reuters.

Niekdajšia poradkyňa Bieloho domu Popeová sa ujala funkcie generálnej riaditeľky IOM 1. októbra v čase zvyšujúceho sa politického napätia súvisiaceho s nelegálnou migráciou.

Archívne video: Tento parlament už nezmôže nič, migrantami už by sa mala zaoberať nová vláda, myslí si Pellegrini

Tento parlament už nezmôže nič, migrantami už by sa mala zaoberať nová vláda, myslí si Pellegrini (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

V pondelok sa Popeová na svojej prvej tlačovej konferencii snažila poukázať na ekonomické výhody migrácie pre bohaté krajiny so starnúcou populáciou a nedostatkom pracovnej sily. "Od súkromného sektora z celého sveta, predovšetkým v Európe a Severnej Amerike, počúvame, že potrebujú migráciu, aby uspokojili svoje vlastné potreby na trhu práce a mohli pokračovať v inováciách vo svojich firmách," uviedla Popeová.

Vyjadrila obavy z toho, že úmrtia migrantov v Stredozemnom mori sa berú ako samozrejmosť a že ide o daň za to, že ľudia sa presúvajú. "Ak chceme naozaj zastaviť to, že ľudia prekonávajú Stredozemné more na vratkých člnoch a umierajú pri tom, musíme k situácii pristúpiť komplexnejšie," povedala Popeová.

Reagovala tak na postoj Talianska, ktoré minulý týždeň kritizovalo nemeckú vládu, že financuje mimovládne organizácie, zachraňujúce nelegálnych migrantov v Stredozemnom mori. Nová šéfka IOM tiež avizovala, že jej prvá zahraničná cesta povedie do východnej Afriky, kde sucho a klimatická zmena nútia ľudí migrovať. Zdôraznila, že sa nechce zamerať len na migráciu z juhu na sever, ktorej sa venuje veľká mediálna i politická pozornosť.

Popeová sa stala prvou ženou, ktorá povedie IOM. Do funkcie bola zvolené v máji, pričom v hlasovaní porazila niekdajšieho šéfa IOM — Portugalca Antónia Vitorina. Popeová predtým zastávala pozíciu zástupkyne generálneho riaditeľa IOM.