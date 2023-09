Vojna na Ukrajine znížila v Európe hospodársky rast a zvýšila infláciu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Odkedy Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022, Európa zaznamenala prudký nárast cien energií, otrasy na finančných trhoch a prudký hospodársky pokles v Rusku aj na Ukrajine, uvádza sa v správe. Pri vyhodnocovaní ekonomických dôsledkov vojny na Nemecko, Britániu, Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko dospeli autori štúdie k záveru, že ich hrubý domáci produkt (HDP) by bol v poslednom štvrťroku 2020 vyšší o 0,1 % až 0,7 %, ak by Rusko nenapadlo Ukrajinu. Spotrebiteľské ceny by boli o nižšie o 0,2 % až 0,4 %. Negatívne dôsledky vojny budú pravdepodobne oveľa väčšie v strednodobom až dlhodobom horizonte a za dva roky bude tento efekt pravdepodobne približne dvojnásobný, uvádza sa ďalej v štúdii.

Najviac postihnuté bolo podľa SNB Nemecko, kde by bol HDP v 4. kvartáli 2022 bez vojny o 0,7 % vyšší a inflácia o 0,4 % nižšia. Tvrdo zasiahnutá bola aj Británia, ktorej ekonomický výkon sa znížil o 0,7 % a inflácia vzrástla o 0,2 %. Francúzsko by bez konfliktu zaznamenalo infláciu o 0,3 % nižšiu a HDP o 0,1 % vyšší, zatiaľ čo v Taliansku by bola inflácia o 0,2 % nižšia a HDP o 0,3 % vyšší. Švajčiarsky HDP by bol bez vojny o 0,3 % vyšší a inflácia o 0,4 % nižšia. Autori štúdie upozornili, že ich odhady sú skôr konzervatívne, keďže pravdepodobne podhodnotili potravinovú infláciu a prihliadali skôr na ceny ropy, ako na ceny plynu. Vplyv utečencov a zvýšených vojenských výdavkov môže byť tiež väčší ako v nedávnych konfliktoch, dodali.