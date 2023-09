Cyprus vyzval EÚ, aby prehodnotila bezpečné zóny vo vojne zmietanej Sýrii

Boje po útoku na väznicu v Sýrii (Zdroj: SITA/AP Photo/Baderkhan Ahmad, File)

NIKÓZIA - Cyprus formálne vyzval Európsku úniu, aby prehodnotila, ktoré časti vojnou zmietanej Sýrie môžu byť označené za bezpečné a oslobodené od vojenského konfliktu. Podľa Nikózie by sa do týchto oblastí mohli repatriovať sýrski migranti. Informuje správa agentúry AP.

Cyperský minister vnútra Konstantinos Ioannu ako vôbec prvý poukázal na túto možnosť ešte v júli počas neformálneho stretnutia s európskymi rezortnými kolegami v španielskom Madride. Doteraz sa však žiadna krajina vo veci prehodnotenia sýrskych oblastí nepripojila k Cypru. Vzhľadom na geografickú blízkosť k Sýrii sem smeruje na Cyprus hlavný prúd sýrskych migrantov a utečencov. Približne 40 percent z takmer 7400 ľudí, ktorí požiadali do augusta tohto roku o azyl na Cypre, pochádza zo Sýrie.

O praktických aspektov spôsobu repatriácie by sa podľa AP mohlo rozhodnúť až dodatočne. Podľa cyperského ministerstva vnútra by sa mohlo začať s navrátením Sýrčanov pochádzajúcich z oblastí, ktoré sú vyhlásené za bezpečné. Južná, medzinárodne uznávaná časť etnicky rozdeleného Cypru, kde sa migranti usilujú o azylu, má asi milión obyvateľov. Z nich asi šesť percent tvoria podľa Nikózie práve migranti. To prekračuje priemer ostatných členských štátov EÚ.

Z celkovo trinástich sýrskych guvernorátov eviduje Európsky podporný úrad pre azyl (EUAA) iba jediný - Tartus -, kde obyvateľom nehrozí "žiadne reálne riziko". V ďalších štyroch - Latakia, Damask, Homs a Kunejtra nie je násilie na vysokej úrovni. Vojnou zmietaná Sýria je posledných dvanásť rokov označovaná za nebezpečnú krajinu, ktorej obyvatelia často čelia násilnostiam. To im umožňuje získať štatút medzinárodnej ochrany a žiť a pracovať v tretích krajinách. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) utečenci majú právo vrátiť sa do vlasti, keď sa tak sami rozhodnú.