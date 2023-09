Hrozí napadnutie? K Taiwanu sa priblížilo najmenej 28 čínskych lietadiel

(Zdroj: SITA/Taiwan Ministry of National Defense via AP)

TCHAJ-PEJ - Do blízkosti Taiwanu sa v nedeľu dopoludnia priblížilo 28 lietadiel. Väčšina z nich prekročila aj pomyselnú líniu, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu oddeľujúceho Taiwan a Čínu. Informovalo o tom ministerstvo obrany v Tchaj-peji, píše píše agentúra AFP.

Taiwanské ministerstvo obrany len od nedeľňajšieho rána do poludnia zaznamenalo prelety 28 čínskych lietadiel. Z nich 20 prekročilo tzv. stredovú líniu a vstúpilo do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Taiwanu v oblasti juhovýchodne a juhozápadne od ostrova. Tzv. Stredová línia je neoficiálna, ale v minulosti do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu. Peking ju však podľa vlastných vyjadrení neuznáva a od minulého roka ju opakovane prekračuje.

Zvýšený pohyb čínskych lietadiel a lodí

Rezort obrany v Tchaj-peji označil nedeľňajšie prelety čínskych lietadiel za súčasť výcvikových misií a ubezpečil, že aktuálny vývoj situácie monitorujú taiwanské hliadkovacie lietadlá a lode. V priebehu tohto týždňa Taiwan zaznamenal zvýšený pohyb čínskych lietadiel a lodí vo svojom okolí. Len medzi stredajším a štvrtkovým ránom Taiwan hlásil prelety 68 čínskych lietadiel. Toto číslo sa už blíži k "rekordu" z apríla tohto roku, keď sa v priebehu 24 hodín priblížilo k Taiwanu 71 čínskych strojov. V spomínanom časovom úseku tohto týždňa Taiwan zaznamenal vo svojom okolí aj desať plavidiel čínskeho námorníctva.

Taiwan čínske nároky odmieta

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 fakticky nezávislú vládu. Taiwan čínske nároky odmieta a zdôrazňuje, že o osude ostrova môžu rozhodovať len jeho obyvatelia. Komunistická vláda v Pekingu opakovane vyhlasuje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie vojenskej sily. V posledných troch rokoch čínske vojenské lietadlá opakovane vykonávajú prelety v okolí Taiwanu, samotnému vzdušnému priestoru ostrova sa však vyhýbajú. Pred prípadnou inváziou na Taiwan varujú Čínu Spojené štáty, ktoré dlhodobo dodávajú zbrane taiwanskej armáde.