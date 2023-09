Ukrajinské obilie má iba tranzitovať: Nekriviť náš trh, odkazujú slovenskí europoslanci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hovorkyňa EK vo štvrtok uviedla, že exekutíva EÚ bude do poslednej chvíle hľadať vhodné riešenie. Tiež vo štvrtok bulharský parlament odhlasoval zrušenie zákazu dovozu agrokomodít z Ukrajiny a následne Kyjev vyzval ostatné krajiny EÚ, aby nasledovali príklad Bulharska a znovu otvorili svoje hranice pre dovoz obilia z Ukrajiny. Peter Pollák (EPP) uviedol, že Slovensko ani Európa nepotrebujú ukrajinské obilie, ktoré smeruje do Afriky. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme to umožnili, ak nie po mori, tak po súši. Nie som však zástancom toho, aby obilie zostalo na území Slovenska, lebo to likviduje našich poľnohospodárov," vysvetlil. Podľa jeho slov treba nájsť spôsob, ako zamedziť špekulantom v ich snahách predávať lacnejšie obilie v Európe.

archívne video

Boris Kollára a Jaroslav Karahuta o podpore zákazu dovozu ukrajinského obilia na Slovensko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Embargo Európskej únie pre ukrajinské obilie

Michal Wiezik (Obnovme Európu) tiež poukázal na záväzky EÚ pre bezpečný tranzit ukrajinského obilia na tretie trhy. "To, že vznikla situácia, že slovenské, poľské či maďarské sklady sa plnia ukrajinským obilím, nebolo v pláne. Ide o špekulácie na domácom trhu. Niekto to lacné obilie skupuje. Toto je problém, na ktorý sa treba zamerať," povedal. Ak sa embargo EÚ pre ukrajinské obilie nepredĺži, tak by podľa neho malo spĺňať všetky limity kvality platné v EÚ, a ak by to deformovalo vnútorný trh, eurokomisia musí nájsť nejaké riešenie.

Zatváranie hraníc s Ukrajinou

Vladidmír Bilčík (EPP) tvrdí, že táto situácia je výsledkom ruskej agresie voči Ukrajine a blokády čiernomorských dopravných ciest. Vyslovil sa za európske riešenie, ktoré uspokojí vývozcov z Ukrajiny, európskych prepravcov obilia a poteší aj africké krajiny. "Európska komisia musí nájsť spôsob, ako garantovať bezpečný spôsob prepravy cez konkrétne železničné uzly. To obilie bude zapečatené pred vstupom do EÚ, aj cez územie EÚ až po prístavy na juhu, kde sa naloží na lode do Afriky. Peniaze dostane ukrajinský exportér aj prepravcovia vrátane tých slovenských," vysvetlil. Dodal, že to posledné, čo by mala EÚ robiť, je zatvárať hranice s Ukrajinou a predlžovať embargo, zároveň však Únia musí dokázať chrániť svoj vnútorný trh.

Robert Hajšel (S&D) súhlasí s európskou podporou vývozu ukrajinského obilia, to by sa však malo dostať do svojho cieľa a nezostávať na našom domácom trhu. "My si vieme obilie vypestovať sami, ale za vyššiu cenu ako na Ukrajine. Ukrajinské obilie na našom trhu je škodlivé pre farmárov a našlo sa aj obilie, ktoré nespĺňalo štandardy EÚ," pripomenul. Súhlasí s tým, aby eurokomisia na ďalšie obdobie predĺžila embargo, ktoré vyprší v piatok a ktoré platí pre štáty susediace s Ukrajinou. "V tomto duchu očakávam aj nové návrhy eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojcziechovského. Aby sme ulahodili Ukrajine, ktorá má z vývozu obilia devízy, ale aby sme ochránili aj našich farmárov, náš trh a nezničili našich pestovateľov," odkázal.