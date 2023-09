Polícia odhalila skupinu, ktorá zneužívala deti: Využili krúžky, ktoré sami organizovali! Nechutné, čo si medzi sebou písali

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Polícia v Českej republike rozkryla skupinu ľudí, ktorí zneužívali deti. Tiež zistili, že si na internete vymieňali rady a skúsenosti, ako sa cez krúžky k nim dostať. Podľa polície skupina zasahovala do niekoľkých regiónom. Obvineným po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody až na dvanásť rokov. Informuje o tom český portál irozhlas.cz.

"Prebiehajúce trestné konanie ukázalo, že existuje metodologická prepojenosť medzi páchateľmi v rôznych krajoch. Spočíva predovšetkým vo vymieňaní si poznatkov a odporúčaní a tiež v rovnakom modus operandi, teda zneužívaní voľnočasových aktivít či krúžkov pre deti a mládež k mravnostnej trestnej činnosti," povedal pre portál hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík.

Kriminalisti vykonali niekoľko domových prehliadok, obvinili niekoľko ľudí a súdy už dvoch mužov poslali do väzby. Polícia na skupinu prišla, keď vyšetrovala prípady zneužívania detí v Ostrave a Tábore. Tam organizoval 49-ročný už na základných školách krúžky niekoľko rokov. Pri týchto krúžkoch muž sexuálne zneužil viac ako 10 detí. Ďalší, 40-ročný muž z Ostravy pôsobil v spolu, ktorý pomáhal deťom vyplniť voľný čas. Aj toho polícia obvinili zo sexuálneho zneužívania niekoľkých detí. Ako potvrdila policajná hovorkyňa Soňa Šrětínská, muž pôsobil v ostravskom oddiele zameranom na mimoškolské voľnočasové aktivity pre deti.

Policajtom sa už podľa nej podarilo preukázať znásilnenie niekoľkých chlapcov. "Muž sa v rámci organizovania aktivít a akcií dopúšťal na ním vytipovaných neplnoletých chlapcoch vo veku od 10 do 15 rokov správanie, ktoré zasahovalo do ich sexuálnej integrity. Sexuálne útoky na tieto zvlášť zraniteľné obete mali rôzne podoby a mali sa stávať pri oddielom realizovaných akciách na niekoľkých miestach nášho kraja, ale aj v zahraničí, a to pravdepodobne už o droku 2000 do súčasnosti," uviedla hovorkyňa.