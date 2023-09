Ceny potravín sa u našich susedov znížia, tvrdí český premiér Fiala: Dostali sme od obchodníkov uistenie

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File)

"Dostalo sa nám uistenie, že ceny potravín budú naďalej klesať a že sa pozitívne prejaví opatrenie, ktoré vláda urobila a máme ho v ozdravnom konsolidačnom balíčku, a to, že sme potraviny presunuli do zníženej DPH. Dostalo sa nám uistenie, že to bude mať konkrétny dopad na ceny potravín," povedal český premiér. Rovnako ho podľa jeho slov ubezpečili, že budú ešte viac dbať na to, aby kvalita potravín, ktoré ponúkajú, bola pre českých zákazníkov uspokojivá. "Je dôležité, aby kvalita potravín, ktoré si naši ľudia kupujú, bola porovnateľná s okolitými krajinami," dodal.

archívne video

Regulácia cien potravín, by v tomto momente nebola efektívna, zhodnotil minister Bíreš (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Potravinársky a poľnohospodársky sektor vykazuje vysoké zisky

Nedá sa podľa jeho slov zmieriť so situáciou, že štát masovým spôsobom dotuje tých, ktorí potraviny vyrábajú a produkujú, súčasne potravinársky a poľnohospodársky sektor vykazuje vysoké zisky, ale na konci si ľudia kupujú potraviny za vysoké ceny. Premiér s ministrom poľnohospodárstva Markom Výborným sa vo štvrtok stretli so zástupcami ôsmich najväčších obchodníkov v ČR, ktorí podľa Výborného predstavujú 90 % českého trhu s objemom, ktorý sa blíži 500 miliardám korún ročne. Rokovanie podľa neho nebolo odpoveďou na politický, verejný či mediálny dopyt týchto dní, ale cenami potravín sa chcú zaoberať aj naďalej.

Zmena sa môže udiať od 1. januára

Rovnako ako premiér, aj šéf rezortu poľnohospodárstva zdôraznil, že okrem nižších cien chcú dosiahnuť aj vyššiu kvalitu. Na otázku, či je podľa neho možné znížiť ceny a zároveň dostať kvalitnejšie potraviny, odpovedal, že sa to nevylučuje. "To nejde proti sebe. Chcem, aby český zákazník bol v rovnakej pozícii, ako je nemecký, rakúsky alebo poľský zákazník," dodal Výborný. Česká vláda v rámci takzvaného konsolidačného balíčka predstavila aj opatrenie, ktoré presúva potraviny z pôvodnej 15-percentnej do 12-percentnej sadzby DPH. Balík zákonov je aktuálne v druhom čítaní v Poslaneckej snemovni. Ak prejde, zmena začne platiť od 1. januára.