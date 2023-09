Súd v Georgii rozhodol! Obžalovalovaných z vydierania je až 61 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tento rozsiahly počet obvinení vzniesol generálny prokurátor Chris Carr nominovaný Republikánskou stranou. Žalobcovia uviedli, že obžalované osoby sú militantní anarchisti podporujúci hnutie, ktoré prokuratúra spája s protestmi proti rasovej diskriminácii z roku 2020.

Iniciatíva "Stop Cop City" (Zastavte mesto policajtov) je aktívna už dva roky a v niektorých prípadoch prerástla aj do vandalizmu a násilia, píše AP. Odporcovia výstavby výcvikového centra v okolí Atlanty sa obávajú toho, že by takéto zariadenie mohlo zvýšiť militarizáciu policajného zboru a samotný proces výstavby by mohol environmentálne poškodiť oblasť obývanú prevažne Afroameričanmi.