ZÁBERY, z ktorých mrazí: Pri tragickej nehode na dovolenke zomreli traja turisti! Medzi nimi aj dvojročné dieťa

V tureckej Alanyi do narazil Jeep Safari do zvodidiel. (Zdroj: FB/Mesut Ilhan)

Nehoda sa stala v nedeľu okolo 16-tej hodiny popoludní na ceste do Alanye. Turistická atrakcia Safari Jeep viezla dovolenkárov do hotelov. Turci sú známi svojou zbesilou jazdou a často tam dochádza k dopravným nehodám. Vodič Jeepu s turistami nezvládol riadenie a zachytil osobné auto, v dôsledku čoho prešiel do protismeru a vrazil do zvodidiel. Všetci turisti vypadli na cestu. Na mieste okamžite zasahovala polícia aj záchranári. Objavili sa aj zábery, ktoré nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

"Hrozná nehoda v Mahmutlare. Auto jeep safari prevrátené v Mahmutlare na diaľnici D400. Vodič stratil kontrolu a narazil do deliacej bariéry. V dôsledku nehody boli všetci cestujúci safari vyhodený na cestu. Počet obetí a zranených sa objasňuje," píšu svedkovia nehody.

Zomrelo aj 2-ročné dieťa

Pri brutálnej nehode zomreli traja turisti - 34-ročná žena z Ruska a dvaja občania Kazachstanu - muž a dvoročné dieťa. Medzi sedemnástimi zranenými boli aj siedmi občania Izraelu. Šesť ďalších ľudí je vo vážnom stave.

Zábery, ktoré nie sú vhodné pre citlivé povahy: Brutálna nehoda v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov (Zdroj: FB/Mesut Ilhan)