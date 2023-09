VIDEO brutálnej nehody v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov: Hlásia niekoľko mŕtvych aj zranených turistov!

V tureckej Alanyi do narazil Jeep Safari do zvodidiel. (Zdroj: FB/Mesut Ilhan)

Hrozná nehoda! V Tureckej Alanyi išli turisti na atrakciu Safari Jeep. Ten je známy tým, že jeho vodiči chodia veľmi rýchlo a ľudia, ktorí sa v ňom vezú, nie sú pripútaní a sedia len na laviciach. Nehody sa tam stávajú veľmi často a jedna taká sa udiala aj dnes.

Turisti, ktorí sa vracali zo Safari do hotelov v Alanyi, tam už neprišli. Podľa doterajších informácií vodič jeepu nezvládol riadenie a v plnej rýchlosti narazil do deliacej steny. Všetci turisti vyleteli z auta na cestu. Na miesto nehody okamžite prišli policajti a záchranári, ktorí ľudí ošetrovali. Doposiaľ nie je jasné, koľko z nich nehodu neprežilo.

"Hrozná nehoda v Mahmutlare. Auto jeep safari prevrátené v Mahmutlare na diaľnici D400. Vodič stratil kontrolu a narazil do deliacej bariéry. V dôsledku nehody boli všetci cestujúci safari vyhodený na cestu. Počet obetí a zranených sa objasňuje," píšu svedkovia nehody.

Na internete sa objavili aj videá a fotografie z nehody. Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

Zábery, ktoré nie sú vhodné pre citlivé povahy: Brutálna nehoda v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov

