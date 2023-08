Let ako z hororu: Jedenásť ľudí skončilo v nemocnici, experti varujú pred veľkou hrozbou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Takosan)

Jedenásť cestujúcich a členov posádky previezli do nemocnice po silných turbulenciách počas letu z Talianska do Spojených štátov. Do pohotovosti bol uvedený špeciálny tím, aby sa postaral o pasažierov letu, ktorý "v utorok pred bezpečným pristátím v Atlante vstúpil do silných turbulencií," uviedol hovorca leteckej spoločnosti Delta. Prioritou sú „zákazníci a členovia posádky, ktorí utrpeli zranenia“.

Pôvodne nebolo jasné, koľko zranených bolo medzi 151 cestujúcimi a 14 členmi posádky letu z Milána. O povahe zranení, ktoré utrpelo jedenásť hospitalizovaných osôb, neboli poskytnuté žiadne informácie.

Klimatické zmeny zosilňujú turbulencie

Letecká spoločnosť ani Federálny úrad pre letectvo USA nepripisovali turbulencie hurikánom. Hurikán "Idalia" zasiahol Floridu v stredu skoro ráno, hurikán "Franklin" momentálne zúri v Atlantiku.

Podľa vedcov sa v dôsledku klimatických zmien čoraz častejšie vyskytujú takzvané turbulencie čistého vzduchu, ku ktorým dochádza bez zlého počasia a je veľmi ťažké ich predvídať.