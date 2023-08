Toto sa nemalo stať! Hororová nehoda, matka zomrela pred očami svojich detí

Pri nehode zomrela 38-ročná žena. (Zdroj: profimedia.sk)

Podľa doterajších informácií pri Schwarzenbachu vošla 43-ročná vodička so svojím autom do protismeru a tam sa zrazila s autom 38-ročnej matky. Následkom nárazu zostala 38-ročná žena a jej dve deti zakliesnené a z auta ich museli vyslobodzovať hasiči. Žena zomrela na mieste nehody. Jej dve deti previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.

Do nemocníc previezli aj 43-ročnú ženu a ďalšie dve osoby, s ktorými bola v aute. Najmenej dvaja z nich utrpeli ťažké zranenia. Bližšie informácie o zraneniach polícia zatiaľ neposkytla.

Počas vyšetrovania nehody musela byť cesta úplne uzavretá na približne päť hodín. Okrem polície tu bol aj veľký počet pohotovostných zložiek z okolitých hasičských zborov a záchranná služba. Na objasnenie príčiny a priebehu nehody bol poverený znalec.