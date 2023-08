Euro v Maďarsku? Hovoriť o jeho zavedení je zatiaľ predčasné: Má to dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Maďarsko už bolo v určitom období schopné splniť všetky podmienky na vstup do eurozóny, s výnimkou požiadavky stability výmenného kurzu, a dve posledné krízy potvrdili, že s eurom by bola maďarská ekonomika vystavená oveľa menším rizikám, pokračoval Varga. Spoločná mena by navyše priniesla aj viaceré politické výhody, dodal minister, pričom poukázal na prieskum, podľa ktorého prijatie eura ako nástroja na zabezpečenie stability podporuje 72 % obyvateľov.

archívne video SaS žiada predvolanie maďarského veľvyslanca

SaS žiada predvolanie maďarského veľvyslanca (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

Nevýhodou spoločnej meny je na druhej strane nutnosť vzdať sa nezávislej menovej politiky, ako aj to, že Európska centrálna banka (ECB) sa pri svojich rozhodnutiach riadi najmä podmienkami v tzv. jadre eurozóny, teda v krajinách, ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Taliansko, takže Maďarsko by mohlo skončiť na vedľajšej koľaji, uzavrel Varga.