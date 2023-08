USA vyzvali svojich občanov, aby okamžite odišli z Bieloruska

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)

"Zvážte odchod cez zostávajúce hraničné priechody s Litvou a Lotyšskom alebo lietadlom," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke veľvyslanectva. Ambasáda zároveň vyzvala svojich občanov, aby necestovali do Bieloruska, keďže má obmedzené možnosti poskytovania pomoci jednotlivcom, ktorí tam žijú alebo pricestujú. Američanov, ktorí sa do tejto krajiny aj tak rozhodnú vycestovať, varovala, že by sa nemali spoliehať na prípadnú pomoc americkej vlády.

Bielorusko napomáha Rusku v nevyprovokovanom útoku na Ukrajinu

Ambasáda vo svojom vyhlásení na internete zdôraznila, že Bielorusko napomáha Rusku v nevyprovokovanom útoku na Ukrajinu a poskytuje svoje územie ako útočisko pre čoraz viac ruských síl. Litva 18. augusta dočasne uzatvorila dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Zdôvodnila to prítomnosťou žoldnierov ruskej súkromnej Vagnerovej skupiny na bieloruskom území. Spoločne s Poľskom a Lotyšskom zároveň varovala, že by v budúcnosti mohla zatvoriť aj ďalšie priechody.