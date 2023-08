Panika v známom chorvátskom letovisku! Dovolenkári majú kŕče, hnačky aj horúčky: Jedno dieťa už skončilo na infúziách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hotel Adria vo Vela Luka na chorvátskom ostrove Korčula patrí medzi vyhľadávané dovolenkové destinácie. V týchto dňoch však jeho hostia prežívajú muky. Ako uvádza chorvátsky denník Jutarnij, hotel v zátoke Plitvine podľa všetkého postihla otrava jedlom.

Identické príznaky

V krátkom období dňa 17. augusta zhruba od 11:00 do 17:00 sa v hoteli nakazilo zhruba 20 hostí. Boli pritom rôznych národností a slnečné dni trávili na iných miestach pláže alebo ostrova. Problém bol v tom, že ich príznaky boli identické. Všetci trpeli nevoľnosťou, dávili a mali hnačky. V menej prípadoch sa objavila aj horúčka okolo 40 stupňov Celzia.

Všetci turisti mali spoločné len ubytovanie, pričom sa stretávali maximálne vo veľkej hotelovej jedálni. Nakazení hostia hotela Adria sú vyčerpaní a nevládzu. Pomaly sa dostávajú dokopy, ale ešte sú tu prípady, kde problémy pretrvávajú. Rodina z Bosny a Hercegoviny musela dokonca vyhľadať lekársku pomoc. Ich dieťa celý deň dávilo a jeho stav zlepšila až infúzna liečba v miestnom Zdravotnom stredisku.

Strašné zistenie

"Manželke stále nie je dobre. Na pohotovosti nám povedali, že na základe príznakov ide pravdepodobne o otravu jedlom, ale na potvrdenie diagnózy musia ešte spraviť ďalšie vyšetrenia," povedal nemenovaný turista z Bosny a Hercegoviny, ktorý doplnil, že už predtým si všimol veľké množstvo nezjedeného jedla. "To, čo sa nezje na obed alebo večeru, na druhý deň zrejme len prihrievajú a opäť podávajú na stôl. Videli sme veľa šalátov s majonézou, no keď začali byť ľudia chorí, majonéza zo stolov zmizla," priblížil.

Hotel koná inak

Lekári sa ich mali pýtať, či ich dieťa nejedlo majonézu, vajcia alebo kuracie mäso. Keď sú tieto potraviny pokazené a konzumujú sa, môžu spôsobiť podobné príznaky. Ďalší hosť hotela Adria sa vyjadril, že vstup do hotelového bazéna je zatvorený. "Pritom si myslím, že tu ide o jedlo, nie o vírus, ktorý by sa prenášal vo vode. Hovoril som o tom s manažérom, no on sa domnieva, že ide skôr o vírus, ako o otravu jedlom. Keby to boli skutočne vírusy, príznaky by sa objavili už o deň skôr a rozhodne by sa z toho niektorí nedostali až tak rýchlo. Okrem toho mám informácie, že po stiahnutí určitých jedál už nikto neochorel," povedal.

Prípad bol dokonca nahlásený miestnym úradom. "Nikto sa nám odvtedy neozval, akoby to ani nechceli riešiť. Všetky opatrenia sú tu ale nastavené tak, akoby šlo o vírus," vysvetlil hosť hotela z Veluk. Nakazeným návštevníkom mal hotel vrátiť peniaze za dve noci. "Celý február sme plánovali letnú dovolenku. Potom prídeme sem a celý čas máme hnačky a bolesti," uzavrel hosť z Bosny a Hercegoviny.