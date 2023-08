Víkend v Zadare ju vyšiel poriadne draho: Aj keď spala u kamarátky, domov sa vrátila takmer bez peňazí!

Zadar, Chorvátsko (Zdroj: Getty Images)

ZADAR – Dovolenka v Chorvátsku už nie je tým, čím bývala. Prijateľné ceny a preplnené pláže turistov tento rok jednoducho chýbajú. Na niektorých miestach sa to ešte drží, ale po skúsenosti akú zažila chorvátska novinárka v Zadare a jeho blízkom okolí, upozorňuje na niekoľko nemilých prekvapení.

Mateja Papićová, ktorá píše v Záhrebe pre chorvátsky web N1info, sa začiatkom augusta vybrala na víkend do Zadaru. Chcela tam otestovať miestne ceny a kvalitu jedál a iných výrobkov. "Od piatku do nedele, teda presnejšie od 4. do 6. augusta, som strávila tri dni v Zadare a v Bibinje," povedala na úvod. Víkend síce splnil jej očakávania, avšak domov sa vrátila takmer s prázdnou peňaženkou.

Treba podotknúť, že za ubytovanie nemusela Mateja platiť nič, pretože dve noci prespala u kamarátky. Podľa svojich slov ušetrila minimálne dvesto eur. Zo Záhrebu sa podľa nej neoplatí cestovať vlastným autom. Vzhľadom na ceny pohonných hmôt a nutné zakúpenie diaľničnej známky, to vyjde lacnejšie autobusom, kde cesta stojí od 15 do 20 eur.

Za večeru takmer 70 eur

Večera bola najdrahšia. S kamarátmi sa vybrali do reštaurácie, ktorú dobre poznali. Odchádzali z nej však sklamaní. "Večera pre troch tam stála 68,30 eur. Tento rok sú ceny výrazne vyššie. Najväčším problémom však boli oveľa menšie porcie. Keď sme dojedli, boli sme hladní a ani kvalita jedla nebola taká, na akú sme si pamätali," povedala. Rizoto s krevetami stálo 19 eur, čierne rizoto z Jadranu 18,50 a olivové rožky s krevetami 18 eur.

"Za nápoje sme si museli priplatiť. Cola nás vyšla na 3,5 eura, Radler stál takmer 4 eurá a nápoj z citrónovej trávy (Lemongrass) tiež 3,50," povedala zarazene s tým, že ceny drahších vín a koktejlov radšej ani nepozerala.

Kukurica a zmrzlina

Keď sa skupinka vybrala spoločne do mesta, Mateja si všimla, že v obyčajných stánkoch sa varená kukurica predávala miestami aj po 3 eurá. "Minulý rok to bolo 10 kún," povedala. V centra mesta Kalelarge si skupina kúpila zmrzlinu. "Lacnejší kopček od dvoch eur nenájdete. V Bibinje sú mimochodom ceny za zmrzlinu podobné," dodala rozhorčene.

Problém s turizmom

V súčasnej dobe je v Bibinje čoraz ťažšie nájsť apartmán, alebo hotel za rozumnú cenu. Ceny sú podľa miestnych priam astronomické. "Na konci letnej sezóny to bude trochu lacnejšie. Turisti to tu ale dlho neznesú. Pri takýchto cenách je len otázkou času, kedy si vyberú lacnejšie destinácie," hovorí miestna obyvateľka Ivica. V deň výročia boja za nezávislosť Chorvátska (5. august) neboli podľa novinárky pláže vokolí Zadaru ani zďaleka tak plné, ako po minulé roky.