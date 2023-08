Volebná záhada! Žena vošla do kabínky, aby zahlasovala a potom sa to stalo: Zmizla bez stopy

Javier Milei sa stal víťazom primárok. (Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko)

Čo sa v nedeľu stalo v škole v dedine Villa Krause v Argentíne, si nikto nevie vysvetliť. Počas prezidentských primárok záhadne zmizla volička. Žena odovzdala volebnej komisii svoj preukaz totožnosti a potom vošla do volebnej kabínky. Potom ju už nikto nevidel.

Aby bolo zaručené tajné hlasovanie, do miestnosti – v tomto prípade triedy, v ktorej sú na stoloch rozložené rôzne hlasovacie lístky, môže vstúpiť len jedna osoba. Volič zloží a potom vloží jeden z papierikov do obálky a opustí miestnosť, aby obálku vhodil do urny pred volebnou komisiou. V škole vo Villa Krause v západnej provincii San Juan to však dopadlo inak. Žena vošla do volebnej kabínky a už nevyšla von.

Dodnes nikto nevie, kde žena je

Keď ubiehali minúty a pred dverami do volebnej miestnosti sa vytvoril dlhý rad, volebná úradníčka začala byť netrpezlivá. Niektorí sa obávali, že volička mohla mať zdravotný problém. Volebná úradníčka zaklopala na dvere a volala na ňu. Žiadna odpoveď. Následne zalarmovala políciu, ktorá napokon opatrne vošla do miestnosti. Bola prázdna – žena zmizla.

O to viac bola volebná referentka prekvapená, keď si všimla, že žene zmizol aj občiansky preukaz, ktorý jej práve ležal na stole. "Čo sa stalo? Ako sa to mohlo stať? Mágia, čarodejníctvo? Myslite si, čo chcete. Každý to tu videl. Žena zmizla aj s jej občianskym preukazom," povedala volebná referentka portálu Telesol.

Ľudia v rade jej tvrdenie potvrdzujú. "Áno je to pravda. Bola to veľmi stará žena. Postavila sa do radu, vošla dnu a čakali, kým vyjde," uviedla svedkyňa. Muž v rade prikývne. „Policajti vošli do triedy, ale ona tam nebola. A potom zmizol občiansky preukaz.“ Miesto pobytu voličky je stále nejasné.

Milei vyhral primárky

Čo sa však ukázalo je, že v nedeľných primárkach Argentína zaznamenala jasný posun doprava. Libertariánsky populista Javier Milei prekvapivo získal 30,06 percenta hlasov po spočítaní takmer všetkých volebných miestností, ako uvádzajú noviny La Nación. 52-ročný ekonóm o sebe hovorí, že je „anarchokapitalista“. Ideovo má vraj blízko k bývalému pravicovému brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi a americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi.

🇦🇷 | ÚLTIMA HORA: Javier Milei celebra su triunfo en las elecciones Argentinas: "Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además, dará fin a la casta política parasitaria". pic.twitter.com/zXQTtZrD2f — UHN Plus (@UHN_Plus) August 14, 2023

Argentína je v ťažkej finančnej a hospodárskej kríze. Miera inflácie je 115 percent. Krajina trpí prebujneným štátnym aparátom, nízkou produktivitou priemyslu a veľkou tieňovou ekonomikou, ktorá pripravuje štát o mnoho daňových príjmov. Národná mena peso naďalej stráca hodnotu voči americkému doláru a hora dlhu neustále rastie.

Milei okrem iného plánuje zrušiť centrálnu banku a väčšinu vládnych rezortov, deregulovať trh so zbraňami, aby umožnil legálne používanie zbraní, znížiť minimálny vek pre uväznenie maloletých, zrušiť legálny potrat a zrušiť pokuty pre firmy, ktoré prepúšťajú pracovníkov bez dôvodu.