Otrasné a neľudské podmienky v sociálnych zariadeniach: FOTO Klientov zneužívali, týrali a vydierali, prosili o vodu!

Neľudské podmienky v domove sociálnych služieb v Rumunsku (Zdroj: Facebook/Centrul de Resurse Juridice)

BUKUREŠŤ – Tie najhoršie podmienky na život aké si len viete predstaviť. Tak by sa dal opísať domov sociálnych služieb v Rumunsku, ktorý síce pravidelne navštevovali inšpektori, no v niektorých prípadoch nič neodhalili, v iných sa zrejme nechali podplatiť.

Rumunskom obletel škandál so sociálnymi zariadeniami. Postihnutí ľudia v nich žili v pivniciach, v špine, smrade a v neľudských podmienkach. Podľa dostupných informácií ich dokonca zneužívali, týrali a brali im dôchodky. Na prípad upozornila nezisková organizácia Centrum pre právne zdroje, ktorá dostala podnet na prešetrenie od muža, ktorý sa obával v akých podmienkach žije jeho kamarát v domove sociálnych služieb Lu´Min v Rumunsku.

Do domova sociálnych služieb sa preto vybrala programová manažérka Georgiana Pascuová, ktorá pre agentúru AP povedala, že na začiatku si boli takmer úplne istí, že tam nič nie je. Až do momentu, kým sa nepozreli do pivnice. Zistili, že napriek tomu, že 23 klientov bolo ubytovaných na poschodí, sa v suteréne budovy nachádzali ďalšie štyri postihnuté osoby. Boli ubytovaní za igelitovým závesom, medzi stavebným materiálom , v úzkych a malých priestoroch, na matracoch znečistenými výkalmi, močom a krvou. Po niektorých dokonca liezli muchy, informovala nezisková organizácia na facebookovom profile.

Scopul CRJ nu a fost de a comunica public astăzi principalele observații, dar ca urmare a comunicării publice din partea... Posted by Centrul de Resurse Juridice on Thursday, July 27, 2023

„Nemôžu sa brániť ani požiadať o pomoc,“ informovala Pascuová a dodala, že mladá žena, ktorú tam našli vyzerala podvyživene, nehýbala sa, a ležala na podlahe. Iná žena s plačom prosila o vodu. Okamžite informovali políciu a rýchlu zdravotnú službu. Podobných prípadov sa pritom v Rumunsku objavilo už niekoľko. Tri domovy sociálnych služieb v župe Ilfov neďaleko hlavného mesta boli obvinené zo zneužívania a zanedbávania starostlivosti o seniorov a osôb so zdravotným postihnutím. Mnohí boli priviazaní k posteliam, žili v špine, alebo sa stali obeťami fyzického týrania a podvýživy. V prípade domovu Lu´Min boli traja ľudia zadržaný. Polícia vyšetruje aj inšpektorov, ktorí v máji vydali zariadeniu pozitívny posudok.