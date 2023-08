Čína zadržala svojho občana: Je podozrivý zo špionáže pre americkú CIA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Osoba menom Ceng podľa ministerstva Spojeným štátom poskytla dôležité informácie výmenou za peniaze. Predtým pracovala pre vojenskú priemyselnú skupinu a bola naverbovaná agentom CIA, ktorý pôsobil v Taliansku. Cenga do Talianska vyslal zamestnávateľ na ďalšie vzdelávanie. Bližšie sa tam spoznal s agentom a stal sa od neho duševne závislým, uviedlo ministerstvo. S USA údajne podpísal dohodu o špionáži a pred návratom do Číny absolvoval výcvik.

Úrady už voči zadržanému prijali opatrenia

Pracovník CIA sa od Cenga usiloval získať citlivé informácie o čínskej armáde. Americký agent mu mal výmenou za informácie sľúbiť peniaze a pre jeho rodinu možnosť emigrovať do USA. Ceng po návrate do vlasti podľa čínskeho rezortu zahraničných vecí isté dôležité informácie Američanom poskytol. Úrady voči nemu prijali opatrenia vrátane umiestnenia do väzby. Čínske ministerstvo neposkytlo bližšie informácie o období, kedy k udalostiam došlo, a nešpecifikovalo ani pohlavie osoby s priezviskom Ceng, píše Reuters. Americké veľvyslanectvo v Pekingu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

(Zdroj: Getty Images)

Napätie vo vzťahoch medzi USA a Čínou sa v posledných rokoch zvýšilo z dôvodu záležitostí v oblasti národnej bezpečnosti. Washington obviňuje Peking zo špionáže a kybernetických útokov. Čína tieto tvrdenia odmieta a sama uvádza, že ju ohrozujú špióni. Peking v uplynulom období zvýšil úsilie v oblasti boja proti špionáži a upravil aj zákon, ktorý úradom dáva viac právomocí pri udeľovaní trestov za konanie, ktoré je vyhodnotené ako ohrozenie národnej bezpečnosti, píše AFP.