Keď voda zabíja! Dehydrovaná Ashley (†35) vypila naraz dva litre vody, bola to osudová chyba

Ashley Summersová zomrela po tom ,ako sa napila veľkého množstva vody (Zdroj: Twitter/Kto umarł?)

Americká rodina zo štátu Indiana si užívala voľné dni pri jazere Freeman južne od Louisville. Písal sa štvrtý júl a Američania si pripomínali výročie Dňa nezávilsoti. Ashley Summersová (35), matka dvoch detí, začala byť veľmi smädná. GB News informuje, že za dvadsať minút vypila štyri malé fľaše vody (zhruba 2 litre). To, čo nasledovalo, si nepredstavovala ani v tých najhorších snoch.

Dehydratácia

Ashley sa najprv začala cítiť zle. Podľa rodiny mala príznaky dehydratácie. "Bolela ju hlava a mala pocit, že omdlie," povedal jej brat Devon Miller. Následne začala piť, no nijakým spôsobom nevedela uhasiť smäd. Napokon v priebehu 20 minút vyprázdnila do seba 4 pollitrové fľaše vody. "Bolo to veľa. Toľko vody človek vypije v priemere ze celý deň," dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Keď sa vrátili všetci domov, Ashley náhle v garáži skolabovala. S ťažkým opuchom mozgu ju museli urýchlene previezť do nemocnice Indiana University Health Arnett. "Volala mi druhá sestra Holly, ktorá to znášala veľmi zle. Povedala mi, že Ashley je v nemocnici s opuchom mozgu a lekári nevedia prísť na to, čo to spôsobuje," spomínal Devon.

Všetkého veľa škodí

Ashley bola napokon diagnostikovaná tzv. hyponatriémia, ktorá je spôsobená nízkou hladinou sodíka v krvi. Ashley vypila príliš veľa vody a tá sa stala pre ňu toxickou. "Najprv som uvažoval, že skutočne je Ashley len toto? Bola dehydrovaná a potrebovala sa len napiť vody. Skutočná pravda nás všetkých zasiahla," dodáva jej brat.

Woman Suffers Fatal Water Intoxication After Drinking Two Liters in 20 Minutes 10-8-2023 A 35-year-old American woman... Posted by Myanmar Transparency News English Edition on Wednesday, August 9, 2023

K strašnej tragédii sa vyjadril expert a toxikológ, doktor Froberg: "Toxicita vody sa vyskytuje najmä počas letných mesiacov. Niekoho môže postihnúť viac, iných menej. Hlavným problémom je, že keď sa napijete príliš veľa vody, v krvi budete mať nízku hladinu sodíka. A to je problém," povedal s tým, že práve pre to odporúča piť tekutiny bohaté na elektrolyty, ako sodík a draslík.